Який одяг допоможе виглядати стрункіше та вище: модні лайфхаки

Усі дівчата низького росту хочуть виглядати трохи вищими та стрункішими. Для цього не знадобиться виконувати виснажливі вправи та дотримуватись суворих дієт. Варто лише підібрати правильний одяг.

Про це повідомила стиліст Олександра Войсевич в Instagram .

Як виглядати вищим

За словами експерта, для того, щоб дівчині візуально виглядати вищою, варто в образ додати вертикалі.

Штани зі стрілами

Як візуально виглядати вище (скриншот)

Штани з розрізами знизу

Як візуально виглядати вище (скриншот)

Вертикальний принт "смужка"

Як візуально виглядати вище (скриншот)

Що зробить дівчинку стрункішою

Обтягуючі речі не зроблять стрункішою

Якщо вибрати занадто маленький розмір, можна візуально зробити товстішою навіть дуже струнку дівчину. Це стосується і спідньої білизни - врізані в тіло зав'язки бюстгальтера або стрінги виглядають жахливо.

Загалом, одяг, який робить вас стрункішою - це речі на розмір більші. У них ви почуваєтеся комфортно та візуально виглядаєте, начебто схудли на кілька кілограмів.

Викиньте мішкуватий одяг

Також не варто носити одяг розміром із намет, сподіваючись, що він усе "закриє". У ній ви не виглядатимете стрункішою.

Спідниця, сукня

Найкраще обрати трапецієподібну спідницю, що закінчується вище колін. Дуже короткі міні-сукні надто оголюють стегна.

До того ж спідниця не повинна містити різких горизонтальних акцентів.