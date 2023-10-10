Какие головные уборы будут в моде этой осенью и зимой: фотопримеры от стилиста
В осенне-зимнем сезоне важно тепло одеваться, чтобы не простудиться. Чтобы образ был стильным, следует знать, какие головные уборы будут в тренде этого сезона.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост стилиста Натальи Москаленко в Instagram.
Какие головные уборы будут в моде
Стилист рассказала, что в холодное время без шапки трудно обойтись. Шапка не только согреет вас, но может быть акцентом образа. Кроме стандартного варианта модницы носят панамы, кепки, береты и не только.
В сезоне осень-зима 2023-2024 будут в моде такие трендовые головные уборы.
Теплые панамки
Это отличная альтернатива для тех, кто не хочет носить стандартную шапку.
Теплая и модная панамка (фото: instagram.com/nata_moskalenko)
Береты
Такой головной убор впишется хоть в образы с французским шармом, хоть в аутфиты (образы) другой стилистики.
Берет (фото: instagram.com/nata_moskalenko)
Бейсболки или жокейские кепки
Носить этот головной убор можно не только в теплую погоду.
Кепки (фото: instagram.com/nata_moskalenko)
Балаклавы
Более эффектная и теплая замена обычной шапки.
Балаклавы (фото: instagram.com/nata_moskalenko)
Капюшон
Это отдельный элемент к верхней одежде, который выглядит стильно.
Капюшон (фото: instagram.com/nata_moskalenko)
Шапки-бинные
Это любимый фасон многих, который остается популярным многие годы, но от этого актуальность такого убора не уменьшается.
Шапки-бинные (фото: instagram.com/nata_moskalenko)
Как определить размер шапки
Существует обычный метод определения размера головного убора.
Самый простой вариант - это измерение охвата головы с помощью сантиметровой ленты. Для максимально точного результата ленту следует расположить на пару сантиметров выше бровей, пропустить выше ушей и сомкнуть на затылке.
Проводить замеры удобно в сидячем положении. У женщин не должно быть пышных причесок или объемных шпилек на голове.
Данную процедуру лучше поручить постороннему. Если же замер производится самостоятельно, следует сделать его 2-3 раза для получения точного размера.
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