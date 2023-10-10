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Какие головные уборы будут в моде этой осенью и зимой: фотопримеры от стилиста

Вторник 10 октября 2023 18:47
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Какие головные уборы будут в моде этой осенью и зимой: фотопримеры от стилиста Какие головные уборы будут в моде в 2023 году (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук
Эксперт: Наталья Москаленко

В осенне-зимнем сезоне важно тепло одеваться, чтобы не простудиться. Чтобы образ был стильным, следует знать, какие головные уборы будут в тренде этого сезона.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост стилиста Натальи Москаленко в Instagram.

Какие головные уборы будут в моде

Стилист рассказала, что в холодное время без шапки трудно обойтись. Шапка не только согреет вас, но может быть акцентом образа. Кроме стандартного варианта модницы носят панамы, кепки, береты и не только.

В сезоне осень-зима 2023-2024 будут в моде такие трендовые головные уборы.

Теплые панамки

Это отличная альтернатива для тех, кто не хочет носить стандартную шапку.

Какие головные уборы будут в моде этой осенью и зимой: фотопримеры от стилистаКакие головные уборы будут в моде этой осенью и зимой: фотопримеры от стилистаТеплая и модная панамка (фото: instagram.com/nata_moskalenko)

Береты

Такой головной убор впишется хоть в образы с французским шармом, хоть в аутфиты (образы) другой стилистики.

Какие головные уборы будут в моде этой осенью и зимой: фотопримеры от стилистаБерет (фото: instagram.com/nata_moskalenko)

Бейсболки или жокейские кепки

Носить этот головной убор можно не только в теплую погоду.

Какие головные уборы будут в моде этой осенью и зимой: фотопримеры от стилистаКакие головные уборы будут в моде этой осенью и зимой: фотопримеры от стилиста

Кепки (фото: instagram.com/nata_moskalenko)

Балаклавы

Более эффектная и теплая замена обычной шапки.

Какие головные уборы будут в моде этой осенью и зимой: фотопримеры от стилиста

Балаклавы (фото: instagram.com/nata_moskalenko)

Капюшон

Это отдельный элемент к верхней одежде, который выглядит стильно.

Какие головные уборы будут в моде этой осенью и зимой: фотопримеры от стилиста

Какие головные уборы будут в моде этой осенью и зимой: фотопримеры от стилиста Капюшон (фото: instagram.com/nata_moskalenko)

Шапки-бинные

Это любимый фасон многих, который остается популярным многие годы, но от этого актуальность такого убора не уменьшается.

Какие головные уборы будут в моде этой осенью и зимой: фотопримеры от стилиста

Шапки-бинные (фото: instagram.com/nata_moskalenko)

Как определить размер шапки

Существует обычный метод определения размера головного убора.

Самый простой вариант - это измерение охвата головы с помощью сантиметровой ленты. Для максимально точного результата ленту следует расположить на пару сантиметров выше бровей, пропустить выше ушей и сомкнуть на затылке.

Проводить замеры удобно в сидячем положении. У женщин не должно быть пышных причесок или объемных шпилек на голове.

Данную процедуру лучше поручить постороннему. Если же замер производится самостоятельно, следует сделать его 2-3 раза для получения точного размера.

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