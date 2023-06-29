Що таке "правильний" оверсайз і кому не можна носити цей стиль взагалі
Оверсайз-річ - це не просто одежина, яку ви доношуєте після старшого брата/сестри чи бойфренда. Такий одяг вимагає правил вибору не тільки розміру, але й підбору по типу фігури. А декому ці речі взагалі протипоказані.
Про правила оверсайзу розповіла в Instagram персональний стиліст Олена Шевченко.
Яким має бути оверсайз
"Здавалось би - одягни обʼєму річ - і ось він, бажаний оверсайз. Але все не так просто", - наголошує Олена.
Оверсайз - це не просто обʼємна річ. Вона має бути візуально, мінімум, на два розміри більше.
"Тобто так, щоб під одяг можна було запхнути ще одну людину і вам там вдвох було комфортно. Правильний оверсайз виглядає так ніби ви обікрали шафу якогось дуже високого та кремезного бідолахи, та натягнули на себе", - додала стилістка.
Об'ємна річ - не оверсайз
За словами експертки, обʼємні, вільні фасони - це інша історія. Вони створені, щоб образи виходили легкі та розслаблені.
А от справжній оверсайз робить вас візуально менше на тлі обʼємного одягу.
"І справжній оверсайз обовʼязково треба носити з речами по фігурі. Бо інакше перетворитесь на мішок з картоплею", - рекомендує Олена.
Як скоригувати фігуру за допомогою оверсайз
Якщо хочете приховати стегна і у вас високий зріст, оберіть брюки + топ чи лонгслів. Якщо зріст невеликий, підійдуть подовжені футболки та светри + прямі брюки.
Якщо треба скорегувати животик, ваш варіант - подовжені кофти + прямі брюки.
Всі фото: instagram.com/purpur.stylist
Кому оверсайз носити не варто
За словами стилістки, дівчатам з обʼємним бюстом та широкими плечима (фігура "перевернутий трикутник") плечові вироби оверсайз формату протипоказані.
Краще легкий обʼєм, але ні в якому разі себе не можна обтягувати. На жаль, трендове оверсайз худі сильно додасть такий фігурі обʼємів.
Раніше ми писали про наймодніші сумки влітку 2023 за версією Андре Тана.
Також читайте про найтрендовіше взуття цього літа.