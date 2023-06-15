Чого ніколи не побачать собаки, і якого кольору їхній світ

Собаки насправді мають не чорно-біле бачення світу, але безперечно їхня "картинка" відрізняється від людської.

Чи бачать собаки кольори, і в чому особливість їхнього сприйняття

Хоча собаки не можуть розпізнавати весь спектр кольорів, як людина, їхній світ не чорно-білий. Насправді собаки живуть у досить барвистому світі.

Колір розпізнають нервові клітини ока. Сітківка ока має два основних типи клітин - палички, які визначають рівень освітленості та рух, і колбочки, які розрізняють кольори. Людське око має три типи колбочок, які можуть ідентифікувати комбінації червоного, синього та зеленого.

Собаки мають лише два типи колбочок і можуть розрізняти лише синій і жовтий - це обмежене сприйняття кольорів називається дихроматичним зором.

Така особливість собачого зору дає тваринам певну перевагу, коли потрібно бачити при слабкому освітленні або ідентифікувати рухомі об’єкти.

Як зір собаки відрізняється від зору людини?

Те, що собаки не сприймають весь спектр кольорів, ніж люди, не означає, що вони не здатні сприймати різні кольори. Вони просто можуть не побачити "справжній" колір предмета.

Нормальний зір собаки схожий на зір людини з червоно-зеленим дальтонізмом. Наприклад, червоний колір здається тварині темно-коричнево-сірим або чорним. І жовтий, і помаранчевий, і зелений виглядають для собаки трохи жовтуватими.

Наші пухнасті друзі дуже добре бачать блакитний, але фіолетовий для них здається таким же, як синій.

Під час гри "принеси" собаки не можуть відрізнити червоний м’яч від жовтого. На щастя, у них чудовий нюх, тому вони зазвичай можуть ідентифікувати свій м’яч.

Ось так відрізняється сприйняття людей і собак (фото: zootovary.com)

Не тільки в кольорі особливість

Крім колірного сприйняття, собаки і люди мають інші візуальні відмінності. У деяких аспектах собачий зір не такий гострий, як людський. Собаки більш короткозорі, ніж ми. Один і той же об'єкт з однакової відстані буде для нас чітким, а для собак - розмитим.

Крім того яскравість сприйняття у собак інша: тварини не мають здатності сприймати кольори в насичених, яскравих тонах, як ми.

В дечому собаки бачать краще за людей

У собаки очі розташовані більше з боків голови, що дає їм ширший діапазон периферійного зору, ніж у нас.

Також у собак максимально розширені зіниці, що дозволяє їм вловлювати якомога більше світла. Вони також мають відбиваючі клітини під сітківкою, які утворюють тапетум, що надає собакам вигляд "блискучих очей", а також покращує їх здатність бачити при тьмяному освітленні.

Порівняно з людьми, собаки краще бачать у тьмяному світлі (в сутінках і на світанку) і можуть точніше виявляти рух.