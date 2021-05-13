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Повышение цен на проезд в метро Киева: появились новые детали

Автор: Styler

Решение о повышении цен на проезд в метро Киева будет после прохождения соответствующих процедур и расчетов. Только тогда КГГА сможет принять соответствующее распоряжение.

Об этом рассказал первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник в Facebook.

Повысится ли стоимости проезда в ближайшее время?

"Процедура установления тарифа на перевозки в общественном коммунальном транспорте следующая: коммунальные предприятия-перевозчики готовят и предоставляют экономическое обоснование тарифа на перевозки в коммунальном транспорте. То есть, по сути - объяснение, почему именно необходимо изменить стоимость перевозок", - пояснил он.

После этого Департамент транспортной инфраструктуры изучает обоснование и готовит соответствующий пакет документов по изменению стоимости перевозок в общественном коммунальном транспорте.

Следующий этап - специалисты Департамента экономики и инвестиций рассматривают экономическое обоснование тарифа и осуществляют соответствующие расчеты - какой должна быть стоимость проезда.

Далее происходит общественное обсуждение проекта, чтобы прислушиваться к мнению киевлян.

И только потом проект подают на регистрацию в Министертво юстиции.

То есть процедура повышения стоимости проезда довольно долгая, поэтому ждать этого в ближайшее время не стоит.

Недавно мы писали, как в метро Киева мужчину откачивали неравнодушные пассажиры.

Также читайте о том, почему в столице массово увольняются маршрутчики.

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