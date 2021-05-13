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В Киеве могут повысить стоимость проезда в метро

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Киев, Четверг 13 мая 2021 10:13
В Киеве могут повысить стоимость проезда в метро Фото: В Киеве может вырасти стоимость проезда в метро (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Киеве могут повысить стоимость проезда в метро.

Эта информация исходит из опубликованного сообщения на странице Киевского метрополитена в Facebook.

Дело в том, что коллектив метрополитена и Киевпастранса обратились в Киевский городской совет с требованием решить вопрос надлежащей поддержки предприятий.

"Ситуация требует немедленного рассмотрения для бесперебойной перевозки пассажиров и выплаты заработной платы коллективам. Предприятия надеются на конструктивную позицию города!" - сказано в сообщении на странице.

Также опубликован документ, в котором можно прочитать все обращение к мэру города Виталию Кличко и депутатам.

"Мы видим два возможных пути решения этой ситуации: поддержка метрополитена средствами городского бюджета, на что минимум необходимо 1 млрд 514 млн грн. Либо пересмотр действующего тарифа на перевозку пассажиров", - сказано в письме к киевским властям.

В письме сообщили, что в прошлом году предприятие закончило год с убытком в 1 млрд 175 млн грн, а по прогнозам финансистов, в этом году ожидается убыток в 3 млрд 421 млн грн.

Напомним, последний раз проезд в киевском метрополитене повышали в 2018 году. В Киеве могут повысить стоимость проезда в метроВ Киеве могут повысить стоимость проезда в метроВ Киеве могут повысить стоимость проезда в метроВ Киеве могут повысить стоимость проезда в метро

Как мы ранее сообщали, в Киеве женщина родила возле станции метро.

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