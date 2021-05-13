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Підвищення цін на проїзд в метро Києва: з'явилися нові деталі

Автор: Styler

Рішення про підвищення цін на проїзд у метро Києва буде після проходження відповідних процедур та розрахунків. Тільки тоді КМДА зможе ухвалити відповідне розпорядження.

Про це розповів перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник у Facebook.

Чи підвищиться вартість проїзду найближчим часом?

"Процедура встановлення тарифу на перевезення у громадському комунальному транспорті наступна: комунальні підприємства-перевізники готують та надають економічне обґрунтування тарифу на перевезення у комунальному транспорті. Тобто, по суті - пояснення, чому саме необхідно змінити вартість перевезень", - пояснив він.

Після цього Департамент транспортної інфраструктури вивчає обґрунтування та готує відповідний пакет документів щодо зміни вартості перевезень в громадському комунальному транспорті.

Наступний етап - фахівці Департаменту економіки та інвестицій розглядають економічне обґрунтування тарифу та здійснюють відповідні розрахунки - якою має бути вартість проїзду.

Далі відбувається громадське обговорення проекту, аби прислухатись до думки киян.

І лише потім проект подають на реєстрацію у Міністертво юстиції.

Тобто, процедура підвищення вартості проїзду доволі довга, тому чекати цього найближчим часом не варто.

Нещодавно ми писали, як у метро Києва чоловіка відкачували небайдужі пасажири.

Також читайте про те, чому в столиці масово звільняються маршрутники.

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