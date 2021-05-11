В метро Киева произошло ЧП: мужчину откачивали неравнодушные пассажиры (фото)
В Киеве в метро мужчине внезапно стало плохо в вагоне поезда, и ему оказали помощь неравнодушные пассажиры. Инцидент произошел на станции "Почайна" сегодня днем.
Об этом 11 мая передает издание Kyiv Media.
Очевидцы также сделали фото. На кадрах видно, как мужчина средних лет, не пожилой, лежит на лавочке в подземке, возле него медики экстренной медицинской помощи.
Также рядом стоят другие пассажиры и сотрудники метрополитена, которые до прибытия "скорой" откачивали мужчину.
В Киеве на станции метро "Почайна" мужчине внезапно стало плохо (фото: kyiv.media)
Как пишет "Сегодня", мужчина, когда покинул вагон, сел на лавочку, а затем лег.
В киевском метрополитене рассказали, что пассажир жаловался на большую усталость. Говорил, что его не слушаются руки и ноги.
Его забрала бригада неотложки, чтобы провести осмотр и выяснить, что произошло с пассажиром.
Ранее сообщалось, что в переходе киевского метро произошел обвал - с потолка подземки станции метро "Оболонь" упала часть бетонной конструкции.
Также мы писали о том, что недавно в метро Киева хулиганы проломили голову украинскому военному, на которого напали толпой.