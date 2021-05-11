В метро Киева произошло ЧП: мужчину откачивали неравнодушные пассажиры (фото)

В Киеве в метро мужчине внезапно стало плохо в вагоне поезда, и ему оказали помощь неравнодушные пассажиры. Инцидент произошел на станции "Почайна" сегодня днем.

Об этом 11 мая передает издание Kyiv Media .

Очевидцы также сделали фото. На кадрах видно, как мужчина средних лет, не пожилой, лежит на лавочке в подземке, возле него медики экстренной медицинской помощи.

Также рядом стоят другие пассажиры и сотрудники метрополитена, которые до прибытия "скорой" откачивали мужчину.

В Киеве на станции метро "Почайна" мужчине внезапно стало плохо (фото: kyiv.media)

Как пишет "Сегодня", мужчина, когда покинул вагон, сел на лавочку, а затем лег.

В киевском метрополитене рассказали, что пассажир жаловался на большую усталость. Говорил, что его не слушаются руки и ноги.

Его забрала бригада неотложки, чтобы провести осмотр и выяснить, что произошло с пассажиром.