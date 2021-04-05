В Киеве массово увольняются маршрутчики: "постоянно штрафуют"

Киев с 5 апреля перешел на усиленный карантин. Весь общественный транспорт столицы теперь пускает пассажиров только по спецпропускам. Это касается метро, автобусов и троллейбусов. А вот с маршрутками в городе совсем все печально – утром на рейсы не выехало много машин.

Как рассказал в комментарии для Styler председатель Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области Игорь Моисеенко, работать в условиях локдауна не просто не выгодно, а катастрофически убыточно. Что будет с маршрутками в Киеве – читайте в нашем материале ниже.

В условиях карантина водители отказываются работать

Он отметил, что в связи с введением новых правил проезда в общественном транспорте, водители себя подвергают огромному риску. Мало того, что с 6 апреля их начнут штрафовать за перевозку пассажиров без спецпропусков, так еще и постоянно возникают конфликты и стычки с людьми.

"В таких условиях просто невозможно работать – отсутствует пассажиропоток, постоянные конфликты с пассажирами. С понедельника эти конфликты усложнились тем, что люди пытаются попасть в транспорт без спецпропусков. И сегодня патрульная полиция предупредила, что с завтрашнего дня, если в салоне будут находиться пассажиры без спецпропуска, то будут накладываться штрафы на водителей – 17 тысяч гривен", - рассказал Моисеенко и добавил, что такая ситуация совершенно не способствует тому, чтобы люди хотели работать.

Водители маршруток не боятся потерять работу

Многие водители готовы просто пересидеть карантин, к примеру, на дачах или огородах, вскапывая картошку. Моисеенко добавил, что водители готовы как просто временно уйти с работы, так и уволиться, так как нехватка в этой сфере очень большая и после карантина любой водитель сможет спокойно вернуться на работу.

"Мы не можем себе позволить уйти куда-нибудь на месяц, а водители могут себе это позволить, так как в последние 2-3 года очень большая нехватка водителей. И они понимают, что если сейчас уйдут на месяц или два, то, когда они вернутся назад, то их с руками и ногами опять заберут. Никто не будет отказываться, так как постоянная нехватка водителей", - объяснил нам Моисеенко.

Маршрутки в Киеве могут перестать ездить полностью

Кроме того, в нынешних условиях работать становится катастрофически невыгодно, так как убыток от простоя маршруток в разы меньше, чем от того, что они продолжают работать в условиях локдауна.

"Мы обращались к киевской власти один раз, второй раз, с нами обещали встретиться, обсудить антикризисные мероприятия, но к сожалению, все, что было принято в последнее время, частных перевозчиков никак не касается. Поэтому ситуация очень критическая и уже дошло до того, что с понедельника поставщики топлива усомнились в нашей платежеспособности и сказали, что теперь отгружать топливо будут только по предоплате. Раньше у нас были отсрочки до 5 и даже 10 дней", - отметил председатель Ассоциации перевозчиков.

По его словам, ежедневно маршрутчики терпят убытки и это сильно влияет на ситуацию.

"Если другие сферы могут стоять и при этом получать убытки, мы получаем убытки от того, что стоим, а от того, что работаем получаем убытки в три, а то в пять раз больше", - резюмировал Моисеенко.