Кейт Міддлтон та принц Вільям показали рідкісне фото сина: "Копія дідуся"

З нагоди 11-річчя принца Джорджа, принц Вільям та Кейт Міддлтон, яка бореться з раком, вперше за тривалий час опублікували фото сина. Мережа радо приєдналася до вітань, вказуючи на родинну схожість.
Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на офіційну Instagram-сторінку герцогів Уельських.
На чорно-білому фото, яким поділилися Кейт та Вільям Міддлтони, юний принц, вдягнений в класичний діловий костюм, променисто посміхається в об'єктив камери.
Водночас погляд і поза Джорджа не по-дитячому серйозні.
Частина користувачів мережі одразу почали суперечки, на кого з королівської родини принц схожий найбільше.
Інші ж користувачі утримуються від палких дискусій, натомість вітають Джорджа з Днем народження, захоплюючись фотографією:
Втім, дехто висловив незадоволення вибором чорно-білої фотографії - зазначаючи, що таке фото може асоціюватися зі скорботою. На багато користувачів відреагували лаконічно:
Як ми розповідали раніше, наразі герцоги Уельські обирають синові навчальний заклад для середньої освіти. Кейт Міддлтон надає перевагу Коледжу Мальборо у графстві Вілтшир, в той час, як принц Вільям прагне, щоб син здобув освіту в Ітонському коледжі.
До речі, раніше ми повідомляли про появу Кейт Міддлтон на Вімблдонському турнірі.
А також детальніше розповідали про суперечки родини Міддлтонів щодо навчання принца Джорджа.