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Кейт Міддлтон та принц Вільям показали рідкісне фото сина: "Копія дідуся"

Родина Міддлтонів (фото: GettyImages)
Автор: Людмила Рябухіна

З нагоди 11-річчя принца Джорджа, принц Вільям та Кейт Міддлтон, яка бореться з раком, вперше за тривалий час опублікували фото сина. Мережа радо приєдналася до вітань, вказуючи на родинну схожість.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на офіційну Instagram-сторінку герцогів Уельських.

Як реагує мережа на фото принца Джорджа

На чорно-білому фото, яким поділилися Кейт та Вільям Міддлтони, юний принц, вдягнений в класичний діловий костюм, променисто посміхається в об'єктив камери.

Водночас погляд і поза Джорджа не по-дитячому серйозні.

 

Частина користувачів мережі одразу почали суперечки, на кого з королівської родини принц схожий найбільше.

  • "Принц Джордж дуже схожий на свого батька!"
  • "Наче Джеймс Міддлтон, коли той був молодший. Дуже схожий на брата Кейт!"
  • "Я завжди це казала! Така ж лінія волосся, чоло та очі"
  • "Копія дідуся Міддлтона!"
  • "Ні, він більше схожий на його прадідуся, Джеймса Спенсера".

Інші ж користувачі утримуються від палких дискусій, натомість вітають Джорджа з Днем народження, захоплюючись фотографією:

  • "Щасливого 11-го Дня народження нашому улюбленому принцу Джорджу. Не можемо повірити, що тобі вже 11! Дякуємо принцесі Уельській за це шикарне фото!"
  • "З Днем народження, принце Джордже. Всього найкращого в твоєму майбутньому"
  • "Прекрасне фото! Вітання принцу Джорджу з Днем народження, гарного тобі дня"
  • "Яке вишукане фото! З Днем народження, принц Джордж! Бажаю тобі всього найкращого сьогодні".

Втім, дехто висловив незадоволення вибором чорно-білої фотографії - зазначаючи, що таке фото може асоціюватися зі скорботою. На багато користувачів відреагували лаконічно:

  • "Припускаю, фотографам ви скажете те саме, бо вони люблять використовувати чорно-білий фільтр на своїх фотографіях!"
  • "Припиніть писати смішні коментарі і дізнайтеся про те, що таке фотографія. Так ви, мабуть, навчитеся цінувати красу чорно-білої фотографії".

Як ми розповідали раніше, наразі герцоги Уельські обирають синові навчальний заклад для середньої освіти. Кейт Міддлтон надає перевагу Коледжу Мальборо  у графстві Вілтшир, в той час, як принц Вільям прагне, щоб син здобув освіту в Ітонському коледжі.

До речі, раніше ми повідомляли про появу Кейт Міддлтон на Вімблдонському турнірі.

А також детальніше розповідали про суперечки родини Міддлтонів щодо навчання принца Джорджа.

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Кейт МіддлтонПринц ВільямКоролівська сім'я