Кейт Міддлтон та принц Вільям показали рідкісне фото сина: "Копія дідуся"

Як реагує мережа на фото принца Джорджа

На чорно-білому фото, яким поділилися Кейт та Вільям Міддлтони, юний принц, вдягнений в класичний діловий костюм, променисто посміхається в об'єктив камери.

Водночас погляд і поза Джорджа не по-дитячому серйозні.

Частина користувачів мережі одразу почали суперечки, на кого з королівської родини принц схожий найбільше.

"Принц Джордж дуже схожий на свого батька!"

"Наче Джеймс Міддлтон, коли той був молодший. Дуже схожий на брата Кейт!"

"Я завжди це казала! Така ж лінія волосся, чоло та очі"

"Копія дідуся Міддлтона!"

"Ні, він більше схожий на його прадідуся, Джеймса Спенсера".

Інші ж користувачі утримуються від палких дискусій, натомість вітають Джорджа з Днем народження, захоплюючись фотографією:

"Щасливого 11-го Дня народження нашому улюбленому принцу Джорджу. Не можемо повірити, що тобі вже 11! Дякуємо принцесі Уельській за це шикарне фото!"

"З Днем народження, принце Джордже. Всього найкращого в твоєму майбутньому"

"Прекрасне фото! Вітання принцу Джорджу з Днем народження, гарного тобі дня"

"Яке вишукане фото! З Днем народження, принц Джордж! Бажаю тобі всього найкращого сьогодні".

Втім, дехто висловив незадоволення вибором чорно-білої фотографії - зазначаючи, що таке фото може асоціюватися зі скорботою. На багато користувачів відреагували лаконічно:

"Припускаю, фотографам ви скажете те саме, бо вони люблять використовувати чорно-білий фільтр на своїх фотографіях!"

"Припиніть писати смішні коментарі і дізнайтеся про те, що таке фотографія. Так ви, мабуть, навчитеся цінувати красу чорно-білої фотографії".

Як ми розповідали раніше, наразі герцоги Уельські обирають синові навчальний заклад для середньої освіти. Кейт Міддлтон надає перевагу Коледжу Мальборо у графстві Вілтшир, в той час, як принц Вільям прагне, щоб син здобув освіту в Ітонському коледжі.