Кейт Миддлтон и принц Уильям показали редкое фото сына: "Копия дедушки"

По случаю 11-летия принца Джорджа, принца Уильяма и Кейт Миддлтон, которая борется с раком, впервые за длительное время опубликовали фото сына. Сеть с радостью присоединилась к поздравлениям, указывая на семейное сходство.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальную Instagram-страницу герцогов Уэльских.
На черно-белом фото, которым поделились Кейт и Уильям Миддлтоны, юный принц, одетый в классический деловой костюм, лучезарно улыбается в объектив камеры.
В то же время взгляд и поза Джорджа не по-детски серьезны.
Часть пользователей сети сразу начали споры, на кого из королевской семьи принц похож больше всего.
Другие же пользователи воздерживаются от жарких дискуссий, поздравляя Джорджа с Днем рождения, восхищаясь фотографией:
Впрочем, некоторые выразили недовольство выбором черно-белой фотографии - отмечая, что такое фото может ассоциироваться со скорбью. На многие пользователи отреагировали лаконично:
Как мы рассказывали ранее, герцоги Уэльские выбирают сыну учебное заведение для среднего образования. Кейт Миддлтон предпочитает Колледж Мальборо в графстве Уилтшир, в то время как принц Уильям стремится, чтобы сын получил образование в Итонском колледже.
Кстати, ранее мы сообщали о появлении Кейт Миддлтон на Уимблдонском турнире.
А также подробнее рассказывали про споры семьи Миддлтонов об учебе принца Джорджа.