Кейт Миддлтон и принц Уильям показали редкое фото сына: "Копия дедушки"

Как реагирует сеть на фото принца Джорджа

На черно-белом фото, которым поделились Кейт и Уильям Миддлтоны, юный принц, одетый в классический деловой костюм, лучезарно улыбается в объектив камеры.

В то же время взгляд и поза Джорджа не по-детски серьезны.

Часть пользователей сети сразу начали споры, на кого из королевской семьи принц похож больше всего.

"Принц Джордж очень похож на своего отца!"

"Будто Джеймс Миддлтон, когда тот был младше. Очень похож на брата Кейт!"

"Я всегда это говорила! Такая же линия волос, лоб и глаза"

"Копия дедушки Миддлтона!"

"Нет, он больше похож на его прадедушку, Джеймса Спенсера".

Другие же пользователи воздерживаются от жарких дискуссий, поздравляя Джорджа с Днем рождения, восхищаясь фотографией:

"Счастливого 11-го Дня рождения нашему любимому принцу Джорджу. Не можем поверить, что тебе уже 11! Спасибо принцессе Уэльской за это шикарное фото!"

"С Днем рождения, принц Джордж. Всего лучшего в твоем будущем"

"Прекрасное фото! Поздравления принцу Джорджу с Днем рождения, хорошего тебе дня"

"Какое изысканное фото! С Днем рождения, принц Джордж! Желаю тебе всего лучшего сегодня".

Впрочем, некоторые выразили недовольство выбором черно-белой фотографии - отмечая, что такое фото может ассоциироваться со скорбью. На многие пользователи отреагировали лаконично:

"Допускаю, фотографам вы скажете то же, потому что они любят использовать черно-белый фильтр на своих фотографиях!"

"Перестаньте писать смешные комментарии и узнайте о том, что такое фотография. Так вы, наверное, научитесь ценить красоту черно-белой фотографии".

Как мы рассказывали ранее, герцоги Уэльские выбирают сыну учебное заведение для среднего образования. Кейт Миддлтон предпочитает Колледж Мальборо в графстве Уилтшир, в то время как принц Уильям стремится, чтобы сын получил образование в Итонском колледже.