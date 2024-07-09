"Розбите серце": Кейт Міддлтон сумує через рішення Вільяма щодо майбутнього їхньої сім’ї

У хворої на рак Кейт Міддлтон, яка зараз проходить реабілітацію в одній з британських клінік , "розбите серце" після суперечки з принцом Вільямом щодо майбутнього їхньої родини.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на The Mirror .

Чому Кейт і Вільям сперечалися

За інформацією королівського інсайдера, Кейт Міддлтон "розбита серцем" після "суперечки" зі своїм чоловіком про те, куди їхній старший син - принц Джордж - має піти в середню школу.

Як відомо, 41-річний Вільям і його брат, 39-річний принц Гаррі, самі відвідували Ітонський коледж. І це було "порушенням багатовікових традицій", адже їхні предки (включно з їхнім батьком, королем Чарльзом III), відвідували міжнародну школу-інтернат Ґордонстоун, що розташована у шотландському селі Даффус.

І зараз Вільям хоче, щоб його син також пішов до Ітона, коли хлопчик досягне відповідного віку. І 41-річна Кейт, м’яко кажучи, не в захваті від цього рішення.

Однак причина зовсім не у бажанні повернутися до наслідування королівських традицій.

Принц Вільям з сином Джорджем (фото: GettyImages)

Стверджується, що принцеса не хоче відправляти Джорджа в престижну школу-інтернат для хлопчиків, бо над самою Кейт свого часу "жахливо знущалися в її першій школі-інтернаті".

"Для Кейт нестерпна думка про те, що Джордж може пройти через те, що довелося пережити їй самій. Саме тому вона страждає", - стверджує інсайдер.

Відомо, що Міддлтон відвідувала школу-інтернат для дівчат Даун Хаус у графстві Беркшир, яку вона ненавиділа і врешті-решт залишила в середині семестру.

Згодом вона переїхала до державного Коледжу Мальборо у графстві Вілтшир, де залишилася до кінця свого навчання.

Це саме той навчальний заклад, у якому Кейт бачить майбутнє навчання свого сина.

"Кейт вважає, що відправивши Джорджа в такий задушливий, високопоставлений заклад (мова про Ітонський коледж) суперечить усім їхнім зусиллям модернізувати монархію", - каже джерело у королівському палаці.

Принц Джордж (фото: GettyImages)

Кажуть, що це питання є основною проблемою в родині Уельських, і пара "годинами сперечалася" про це рішення.

Кейт довго не погоджувалася з чоловіком щодо того, аби відправити сина в Ітон, однак, схоже, Вільям переміг у суперечці.

Зазначимо, що станом на зараз навчання в Ітонському коледжі коштує близько 56 тисяч доларів на рік. У той час, як у Коледжі Мальборо вартість становить близько 21 тисяч доларів за семестр.

Наразі Кейт Міддлтон перебуває у Лондонській клініці й змушена підтримувати зв’язок зі своїми дітьми - 10-річним принцем Джорджем, 8-річною принцесою Шарлоттою та п’ятирічним принцом Луї - лише за допомогою FaceTime. У той же час дітям дуже важко, що їхня мама перебуває не з ними.

Принц і принцеса Уельські з дітьми (фото: GettyImages)