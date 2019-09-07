Кейт Миддлтон советуют покинуть дворец: что произошло

Кейт Миддлтон должна покинуть королевский дворец – что произошло (фото: instagram.com/theroyalfamily)

Кейт Миддлтон необходимо уехать в путешествие

Астролог Рассел Грант посоветовал герцогине Кейт Миддлтон по мере развития ее жизни в королевской семье попытаться отвлечься от повседневных забот. Кейт вышла замуж за принца Уильяма в 2011 году и мгновенно стала одним из самых узнаваемых лиц в мире, потому ей нужно уделять больше времени личному имиджу, считает астролог. Об этом сообщает Express.co.uk.

Кейт и Уильям за все время супружеской жизни завели трех детей – принцесса Шарлотта, принц Луи и принц Джордж. Благодаря детям, растущей роли в королевской семье и пристальному вниманию средств массовой информации, давление на герцогиню только увеличилось.

Кейт Миддлтон должна покинуть королевский дворец – что произошло (фото: instagram.com/theroyalfamily)

Астролог исходя из знака Зодиака Кейт дал прогноз и несколько советов герцогине. Кейт родилась 9 января 1982 года и является Козерогом. Имея это в виду, Рассел пишет: "смена обстановки будет терапевтической. Путешествие в далекое место даст вашему воображению шанс раскрыться. Впечатления будут сказочно романтичными. Легче установить контакт с вашим партнером, когда вы избегаете давления повседневной жизни. Вы оба уже давно ждете перемен".

Рассел утверждает, что Козероги обладают чувством юмора и милы к окружающим их людям.

Напомним, что ранее Кейт Миддлтон и принц Уильям сменили дочери фамилию.

До этого стало известно о самом большом страхе Кейт Миддлтон.