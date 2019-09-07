ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Кейт Міддлтон радять покинути палац: що сталося

STYLERПерсони    07.09.2019 - 13:21
Кейт Міддлтон радять покинути палац: що сталося
Кейт Міддлтон повинна покинути королівський палац – що сталося (фото: instagram.com/theroyalfamily)

Кейт Міддлтон необхідно поїхати у подорож

Астролог Рассел Грант порадив герцогині Кейт Міддлтон по мірі розвитку її життя в королівській родині спробувати відволіктися від повсякденних турбот. Кейт вийшла заміж за принца Вільяма в 2011 році і миттєво стала однією із найбільш упізнаваних осіб у світі, тому їй потрібно приділяти більше часу особистому іміджу, вважає астролог. Про це повідомляє Express.co.uk.

Кейт і Вільям за весь час подружнього життя завели трьох дітей – принцеса Шарлотта, принц Луї і принц Джордж. Завдяки дітям, зростаючій ролі в королівській сім'ї і пильній увазі засобів масової інформації, тиск на герцогиню тільки збільшилася.

Кейт Міддлтон радять покинути палац: що сталося

Кейт Міддлтон повинна покинути королівський палац – що сталося (фото: instagram.com/theroyalfamily)

Астролог виходячи зі знака Зодіаку Кейт дав прогноз і кілька порад герцогині. Кейт народилася 9 січня 1982 року і є Козерогом. Маючи це на увазі, Рассел пише: "зміна обстановки буде терапевтичною. Подорож у далеке місце дасть вашій уяві шанс розкритися. Враження будуть казково романтичними. Легше встановити контакт з вашим партнером, коли ви уникаєте тиску повсякденному житті. Ви обидва вже давно чекаєте змін".

Рассел стверджує, що Козероги володіють почуттям гумору і ввічливі з оточуючими їх людьми.

Нагадаємо, що раніше Кейт Міддлтон і принц Вільям змінили дочці прізвище.

До цього стало відомо про найбільший страх Кейт Міддлтон.

Кейт Міддлтон і принц Вільям змінили прізвище дочки: що сталося В бездоганному образі і з новою зачіскою: Кейт Міддлтон разом з чоловіком відвела дітей в школу
Новини України Кейт Міддлтон
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся