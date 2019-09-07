Кейт Міддлтон радять покинути палац: що сталося

Кейт Міддлтон повинна покинути королівський палац – що сталося (фото: instagram.com/theroyalfamily)

Кейт Міддлтон необхідно поїхати у подорож

Астролог Рассел Грант порадив герцогині Кейт Міддлтон по мірі розвитку її життя в королівській родині спробувати відволіктися від повсякденних турбот. Кейт вийшла заміж за принца Вільяма в 2011 році і миттєво стала однією із найбільш упізнаваних осіб у світі, тому їй потрібно приділяти більше часу особистому іміджу, вважає астролог. Про це повідомляє Express.co.uk.

Кейт і Вільям за весь час подружнього життя завели трьох дітей – принцеса Шарлотта, принц Луї і принц Джордж. Завдяки дітям, зростаючій ролі в королівській сім'ї і пильній увазі засобів масової інформації, тиск на герцогиню тільки збільшилася.

Кейт Міддлтон повинна покинути королівський палац – що сталося (фото: instagram.com/theroyalfamily)

Астролог виходячи зі знака Зодіаку Кейт дав прогноз і кілька порад герцогині. Кейт народилася 9 січня 1982 року і є Козерогом. Маючи це на увазі, Рассел пише: "зміна обстановки буде терапевтичною. Подорож у далеке місце дасть вашій уяві шанс розкритися. Враження будуть казково романтичними. Легше встановити контакт з вашим партнером, коли ви уникаєте тиску повсякденному житті. Ви обидва вже давно чекаєте змін".

Рассел стверджує, що Козероги володіють почуттям гумору і ввічливі з оточуючими їх людьми.

Нагадаємо, що раніше Кейт Міддлтон і принц Вільям змінили дочці прізвище.

До цього стало відомо про найбільший страх Кейт Міддлтон.