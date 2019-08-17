Стало известно, когда на самом деле познакомились Кейт Миддлтон и принц Уильям

Кейт Миддлтон и принц Уильям (фото: Getty Images)

Королевский биограф рассказала о знакомстве Кейт Миддлтон и принца Уильяма

Предполагается, что романтическая история Кейт Миддлтон и принца Уильяма началась в 2001 году в университете Сент-Эндрюс, но королевский биограф обнаружил один факт, который, по ее словам, все меняет. Об этом сообщает издание Express.

Герцогиня Кембриджская и принц Уильям теперь являются гордыми родителями принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи. Тем не менее, сказочная история их романтических отношений может немного отличаться от той, которую знает мир.

Королевский биограф Кэти Николл сделала интересное заявление, когда она разговаривала с американской ведущей ток-шоу Кэти Курик в 2013 году.

Кейт Миддлтон (фото: facebook.com/pg/TheBritishMonarchy)

В своей биографической книге "Уильям и Гарри" Николл пишет, что первоначальная встреча Кейт и Уильяма состоялась в университете Сент-Эндрюс в 2001 году, когда они вместе жили в общежитиях университета.

Тем не менее, в 2013 году королевский эксперт заявила, что она обнаружила, что первое знакомство состоялось в другом месте.

Ведущая Курик спросила Николл: "Она действительно встретила принца Уильяма перед колледжем?". На что биограф ответила утвердительно и подчеркнула, что это было очень интересно для нее.

Кейт Миддлтон и принц Уиллям (фото: facebook.com/pg/TheBritishMonarchy)

Николл рассказала, что разговаривала с некоторыми школьными друзьями Кейт Миддлтон, которые учились с ней в школе Мальборо. И они сказали, что первая встреча была не в университете, а в школе.

Когда Кейт училась в школе в шестом классе, через своих друзей она знали принца Уильяма и принца Гарри.

Кейт покинула колледж Марлборо в Уилтшире в 2000 году, после того как получила A-Level по математике, искусству и английскому языку. Прохождение A-level позволяет поступить в университет, чтобы получить первое образование (бакалавриат).

Она уехала на каникулы, отправившись в Чили и Италию, прежде чем начать обучение в университете в 2001 году. Принц Уильям также взял перерыв на год перед университетом.

Кейт Миддлтон и принц Уиллям (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Хотя принц Уильям также участвовал в том же проекте волонтеров в Чили, что и Кейт, пара фактически не сталкивалась друг с другом в своих путешествиях.

Тем не менее, когда они оба прибыли в Сент-Эндрюс, будущие герцог и герцогиня Кембриджские были изначально только хорошими друзьями.

Стоит отметить, что принц Уильям рассказывал, что когда впервые встретил Кейт, то сразу понял, что в ней было что-то особенное. Пара поженилась через десять лет в 2011 году.

Напомним, что Меган Маркл и принц Гарри окончательно рассорились с Кейт Миддлтон и принцом Уильямом.

Ранее сообщалось о том, что стало известно, когда начался конфликт между Меган Маркл и Кейт Миддлтон.