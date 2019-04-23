Принцу Луи один год: Кейт Миддлтон показала новые фото именинника

Кейт Миддлтон показала новые фото принца Луи (фото: Getty Images)

Королевская семья опубликовала новые фото младшего принца Луи

Кейт Миддлтон и принц Уильям поздравили своего младшего сына принца Луи с днем рождения. Сегодня, 23 апреля принцу Луи исполнился один год. В честь этого счастливые родители обнародовали новые фотографии принца, которые сделала Кейт.

Стоит отметить, что герцогиня Кембриджская хорошо справляется в роли фотографа, и сама делала портретные снимки своих старших детей. Они снимала принца Джорджа и принцессу Шарлотту.

Фотографии принца Луи Кейт Миддлтон сделала в апреле в саду семейного поместья Анмер-холл, которое находится в Норфолке. На новых снимках малыш показывает свои первые зубы.

Кейт Миддлтон показала новые фото принца Луи (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Напомним, что 21 апреля Елизавета II, которая правит уже более 50 лет, отпраздновала свой 93-й день рождения. STYLER собрал самые интересные факты о королеве.

Стоит отметить, что день рождение Елизаветы II не прошел без скандала в королевской семье. Кейт Миддлтон и принц Уильям забыли о Меган Маркл, когда поздравили королеву в своем Instagram-аккаунте.

Ранее сообщалось о том, что королева Елизавета недовольна Кейт Миддлтон, которая не придерживается четкого дресс-кода.

Мы также писали о том, что Елизавета II ополчилась на Меган Маркл из-за того, что герцогиня хочет, чтобы ее будущий ребенок был вегетарианцем. При этом королева заявила, что не допустит, чтобы ее правнук сидел на "особой диете".