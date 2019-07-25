ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Стало известно о самом большом страхе Кейт Миддлтон

STYLERПерсоны    25.07.2019 - 16:02
Стало известно о самом большом страхе Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон (фото: Getty Images)

Кейт Миддлтон отказалась позировать для фото с псом

Кейт Миддлтон не захотела позировать для нового фото королевской семьи. Так, недавно в сети появился снимок, который был сделан в расположении подразделения Ирландской гвардии.

На фотографии можно увидеть принца Уильяма, принца Джорджа, принцессу Шарлотту и даже маленького принца Луи (хоть он позировал на руках у папы). Одним словом, на снимке присутствует вся семья Кембриджских, кроме Кейт Миддлтон. Где же в это время была Кейт?

Стало известно о самом большом страхе Кейт Миддлтон

Королевская семья сфотографировалась с армейцами и их талисманом - волкодавом по кличке Домналл (фото: twitter.com/ArmyInLondon)

Поклонники королевской семьи предполагают, что жена принца Уильяма просто стоит по ту сторону камеры. Но это, как оказалось позже, не так - Миддлтон не фотографировала своих родственников.

Дело в том, что Уильям с детьми решили сфотографироваться с огромным волкодавом по кличке Домналл - талисманом армии. А, как рассказал изданию Express источник, приближенный к королевской семье, Кейт очень боится собак! Но если корги Елизаветы ІІ ей кое-как удавалось терпеть, то одна лишь только мысль о том, чтобы позировать рядом с огромным черным псом, привела в ужас нежную Кейт.

Ранее была названа причина странного запрета для Кейт Миддлтон и Меган Маркл.

Меган Маркл нарушила вековые правила, поздравляя сына Кейт Миддлтон Принцу Джорджу – 6! Кейт Миддлтон и принц Уильям с размахом отмечают день рождения сына
Новости Украины Кейт Миддлтон
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь