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Кейт Міддлтон пропустить важливу для принца Вільяма подію: що відомо

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон (фото: GettyImages)
Автор: Катерина Зелінська

Сьогодні Кенсінгтонський палац підтвердив, що принцеса Уельська не буде присутня на щорічному благодійному матчі з поло у Віндзорі, участь в котрому бере її коханий, принц Вільям.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на The Mirror.

Як передає видання, у заяві Кенсінгтонського палацу йдеться про те, що принцеса вимушена пропустити важливу подію для королівської родини через свій стан здоровʼя.

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон (фото: GettyImages)

Кейт бореться зі страшним діагнозом  та нині проходить курс хімієтерапії, тож вона не буде серед глядачів і не спостерігатиме, як її чоловік змагається за кубок. 

Що відомо про захід

Щорічний королівський матч з поло у Віндзорі - це благодійна подія, яка спрямована на допомогу організаціям, які цього потребують. Захід збиратиме гроші на "хороші справи", які Вільям і Кейт захоплено підтримують. Цьогоріч Вільям візьме участь у події в тринадцятий раз.

Принц Вільям і принцеса Кейт (фото: GettyImages)

Очікується, що на цей раз матч принесе 1 мільйон фунтів стерлінгів, і доведе загальну суму пожертв за роки проведення гри до понад 13 мільйонів фунтів стерлінгів.

Загалом кошти мають отримати 11 благодійних організацій включаючи Асоціацію захворювань моторних нейронів. Також Вільям виплатить "персональну данину" "легенді" регбі-ліги та учаснику кампанії "MND" Робу Барроу після його смерті від хвороби минулого місяця. 

Серед інших організацій наявні благодійна повітряна служба швидкої допомоги "Wales Air Ambulance", команда, що допомагає людям впоратися з горем дитини або її втратою "Child Bereavement UK" та інші. 

Принц Вільям і принцеса Кейт (фото: GettyImages)
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Кейт МіддлтонПринц ВільямКоролівська сім'я