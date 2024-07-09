Фагот з "ТНМК" розповів про свою ще одну дитину, яка живе в Росії

Олег Михайлюта, більш відомий, як Фагот з гурту "ТНМК" неочікувано поділився, що у першому шлюбі мав ще одну дитину. Зараз дівчинка проживає на території РФ.

Олег розповідає, що на той момент, його перший шлюб вже був на межі розлучення. Попри це, колишня дружина попросила його про допомогу, коли дізналася, що вагітна від іншого. Жінка попрохала Михайлюту взяти на себе роль батька дитини.

"Вона сказала: "Я нічого не хочу мати з цією людиною, але так сталося, що я від нього вагітна. Можна моїм батькам сказати, що це не від якогось зальотного "чорта", а що ти - батько цієї дитини? Але ми з тобою настільки розісралися, що все ж таки, ми розходимося", - розповів музикант.

Олег Михайлюта (фото: instagram.com/fahot)

Також, Фагот додає, що приблизно рік дівчинка була записана на нього і звали її - Михайлюта Софія Олегівна. Чоловік зазначає, що можливо, це було неправильне рішення, проте він називає це "реверансом при розставанні".

Співак розповів, що згодом жінка знайшла нового обранця і Олег відмовився від дитини.

Михайлюта підкреслює, що незважаючи на їхні стосунки з колишньою, він ніжно ставився до дитини.Через це мати музиканта припускала, що пара може знову зійтися, проте Олег чітко відповів, що він цього б не хотів.

"Я після якогось моменту усвідомив, що і справді прислів'я "чужих дітей не буває" - воно десь працює. Тому що, якщо ти нормальна людина, чия б це дитина не була, ти все одно до неї ставишся по-батьківськи", - пояснив Фагот.

Після удочеріння дівчинки, співак не бачився з Софією.