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Кейт Миддлтон пропустит важное событие для принца Уильяма: что известно

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон (фото: GettyImages)
Автор: Катерина Зелинская

Сегодня Кенсингтонский дворец подтвердил, что принцесса Уэльская не будет присутствовать на ежегодном благотворительном матче с поло в Виндзоре, участие в котором принимает ее возлюбленный, принц Уильям.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на The Mirror.

Как передает издание, в заявлении Кенсингтонского дворца говорится, что принцесса вынуждена пропустить важное событие для королевской семьи из-за своего состояния здоровья.

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон (фото: GettyImages)

Кейт борется со страшным диагнозом  и сейчас проходит курс химиотерапии, поэтому она не будет среди зрителей и не будет наблюдать, как ее муж соревнуется за кубок.

Что известно о мероприятии

Ежегодный королевский матч по поло в Виндзоре - это благотворительное событие, которое направлено на помощь нуждающимся организациям. Мероприятие будет собирать деньги на "добрые дела", которые Уильям и Кейт увлеченно поддерживают. В этом году Уильям примет участие в событии в тринадцатый раз.

Принц Уильям и принцесса Кейт (фото: GettyImages)

Ожидается, что в этот раз матч принесет 1 миллион фунтов стерлингов, и доведет общую сумму пожертвований за годы проведения игры до более чем 13 миллионов фунтов стерлингов.

В общем средства должны получить 11 благотворительных организаций, включая Ассоциацию заболеваний моторных нейронов. Также Уильям выплатит "персональную дань" "легенде" регби-лиги и участнику кампании "MND" Робу Барроу после его смерти от болезни в прошлом месяце.

Среди других организаций есть благотворительная воздушная служба скорой помощи "Wales Air Ambulance", команда, помогающая людям справиться с горем ребенка или его потерей "Child Bereavement UK" и другие.

Принц Уильям и принцесса Кейт (фото: GettyImages)
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Кейт МиддлтонПринц УильямКоролевская семья