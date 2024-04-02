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Кейт Міддлтон пожертвувала своє волосся хворим на рак: подробиці королівського вчинку

Вівторок 02 квітня 2024 22:31
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Кейт Міддлтон пожертвувала своє волосся хворим на рак: подробиці королівського вчинку Кейт Міддлтон (фото: Getty images)
Автор: Юлія Любченко

Як, виявилось, Кейт Міддлтон давно пов’язана з темою раку, і кілька років тому навіть пожертвувала своє волосся для хворих на онко.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання People.

Кейт Міддлтон віддала своє волосся хворим на рак

Кілька років тому Кейт Міддлтон пожертвувала своє пасмо благодійній організації, яка створює перуки для молодих людей, у яких випадає волосся через лікування раку чи інші захворювань, за багато років до того, як вона оголосила про свій діагноз.

Пишне каштанове волосся принцеси Уельської вже давно стало візитною карткою її стилю, і королівська особа спокійно пожертвувала 7 дюймів своїх пасом британській благодійній організації "The Little Princess Trust". Це було у 2017 році.

Кейт Міддлтон пожертвувала своє волосся хворим на рак: подробиці королівського вчинку

Кейт Міддлтон з коротким волоссям (фото: Getty images)

Тоді її волосся було анонімно надіслано до фонду "Little Princess Trust", який безплатно надає перуки дітям і молодим людям віком до 24 років, які втратили волосся під час лікування раку та інших серйозних недуг. У липні 2017 року Кейт дебютувала з коротшою стрижкою.

"Приємно думати, що хтось, десь, ймовірно більше ніж одна людина, отримала перуку з волоссям принцеси Кейт", - казала тоді Хелен Кріз, представник благодійної організації.

Раніше ми розповідали, як рідний брат Кейт Міддлтон підтримує онкохвору сестру.

Також читайте, з якими словами Зеленська зворушливо звернулась до Кейт Міддлтон.

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Кейт Міддлтон Королівська сім'я
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