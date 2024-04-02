Кейт Миддлтон пожертвовала свои волосы больным раком: подробности королевского поступка

Как, оказалось, Кейт Миддлтон давно связана с темой рака, и несколько лет назад даже пожертвовала свои волосы для больных онко.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание People.

Кейт Миддлтон отдала свои волосы больным раком

Несколько лет назад Кейт Миддлтон пожертвовала свои волосы благотворительной организации, которая создает парики для молодых людей, у которых выпадают волосы из-за лечения рака или других заболеваний, за много лет до того, как она объявила о своем диагнозе.

Пышные каштановые волосы принцессы Уэльской уже давно стали визитной карточкой ее стиля, и королевская особа спокойно пожертвовала 7 дюймов своих прядей британской благотворительной организации "The Little Princess Trust". Это было в 2017 году.

Кейт Миддлтон с короткими волосами (фото: Getty images)

Тогда ее волосы были анонимно направлены в фонд "Little Princess Trust", который бесплатно предоставляет парики детям и молодым людям в возрасте до 24 лет, которые потеряли волосы во время лечения рака и других серьезных недугов. В июле 2017 года Кейт дебютировала с более короткой стрижкой.

"Приятно думать, что кто-то, где-то, вероятно более одного человека, получил парик с волосами принцессы Кейт", - говорила тогда Хелен Криз, представитель благотворительной организации.