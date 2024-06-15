Кейт Міддлтон перервала мовчання та розповіла про свій стан: герцогиня Уельська бореться з раком

Що написала герцогиня Уельська

За словами Міддлтон, вона отримала чимало підтримки. І це допомогло їй та принцу Вільяму переживати складні часи. Нині вона проходить хіміотерапію, а тому бувають дні хороші, а бувають - не дуже.

"У ті погані дні ви почуваєтесь слабким, втомленим і ви повинні віддаватися своєму тілу, щоб відпочити. Але в хороші дні, коли почуваєшся сильнішим, хочеться зробити максимально багато добрих справ", - написала Міддлтон.

"Моє лікування триває і триватиме ще кілька місяців. У дні, коли я почуваюся достатньо добре, з радістю займаюся шкільним життям, приділяю особистий час тому, що додає енергії та позитиву, а також починаю трохи працювати не виходячи з дому", - додала вона.

Міддлтон зробила заяву про свій стан (фото: Getty images)

Герцогиня сподівається, що зможе доєднатися до публічних заходів вже цього літа. Але вона розуміє, що не повністю впоралася з хворобою.



"Вчуся бути терплячою, особливо в невизначеності. Приймаю кожен день таким, який він приходить, слухаю своє тіло і дозволяю собі витратити такий необхідний час, щоб одужати. Щиро дякую за постійне розуміння і всім вам, хто так сміливо поділився зі мною своїми історіями", - Резюмувала Міддлтон.

Що відомо про стан герцогині Уельської

Чутки про онкологію у Міддлтон почали ходити ще взимку. У січні герцогиня Уельська перенесла операцію. А вже у березні вона розповіла про рак.

У квітні принц Вільям висловився щодо новин про рак у Міддлтон і дав зворушливу обіцянку. Але деталей про стан герцогині до цього ніхто не розкривав.