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Кейт Миддлтон прервала молчание и рассказала о своем состоянии: герцогиня Уэльская борется с раком

Кейт Миддлтон (фото: Getty images)
Автор: Полина Иваненко

Кейт Миддлтон, которой недавно диагностировали рак, впервые за долгое время сделала публичное заявление. Герцогиня Уэльская рассказала о своем состоянии и отметила, что лечение продолжается.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост из официальной Instagram-страницы Миддлтон и принца Уильяма.

Что написала герцогиня Уэльская

По словам Миддлтон, она получила немало поддержки. Это помогло ей и принцу Уильяму переживать сложные времена. Сейчас она проходит химиотерапию, а потому бывают дни хорошие, а бывают - не очень.

"В те плохие дни вы чувствуете себя слабым, уставшим и вы должны отдаваться своему телу, чтобы отдохнуть. Но в хорошие дни, когда чувствуешь себя сильнее, хочется сделать максимально много добрых дел", - написала Миддлтон.

"Мое лечение продолжается и продлится еще несколько месяцев. В дни, когда я чувствую себя достаточно хорошо, с радостью занимаюсь школьной жизнью, уделяю личное время тому, что добавляет энергии и позитива, а также начинаю немного работать не выходя из дома", - добавила она. .

Миддлтон сделала заявление о своем состоянии (фото: Getty images)

Герцогиня надеется, что сможет присоединиться к публичным мероприятиям уже этим летом. Но она понимает, что не полностью справилась с болезнью.

"Учусь быть терпеливой, особенно в неопределенности. Принимаю каждый день таким, каким он приходит, слушаю свое тело и позволяю себе потратить такое необходимое время, чтобы выздоравливать. Искренне благодарю за постоянное понимание и всех вас, кто так смело поделился со мной своими историями" , - резюмировала Миддлтон.

 

Что известно о состоянии герцогини Уэльской

Слухи об онкологии в Миддлтоне начали ходить еще зимой. В январе герцогиня Уэльская перенесла операцию. А уже в марте она рассказала о раке.

В апреле принц Уильям высказался по поводу новостей о раке в Миддлтон и дал трогательное обещание. Но деталей о состоянии герцогини до этого никто не раскрывал.

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