Кейт Міддлтон у колоритному вбранні випила пива (відео)

Кейт Міддлтон вийшла у світ

"З Днем святого Патрика! Чудово повернутися і приєднатися до Ірландської гвардії на щорічному параді на честь Дня святого Патрика тут, у казармах Веллінгтона. Пишаюся тим, що є вашим полковником і відзначаю сьогодні з вами 125-річчя полку", - сказано в публікації.



Кейт Міддлтон (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

Як відомо, Міддлтон - почесний полковник полку, цю посаду вона перейняла у свого чоловіка, принца Вільяма 2023 року. Зі свого боку Вільям вступив у роль полковника валлійської гвардії ще 2011 року.



Принцеса Уельська в День святого Патрика (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

Свій святковий візит до казарм Веллінгтона вона почала з нагородження деяких солдатів медалями за вислугу років і зразкову поведінку. На параді вона вручила гілочки конюшини офіцерам і гвардійцям.



Кейт Міддлтон (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

А після параду принцеса Кейт зустрілася з ветеранами Ірландської гвардії і молодшими кадетами з Північної Ірландії.



Кейт Міддлтон у День святого Патрика (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

Як виглядала Кейт Міддлтон

Для святкового заходу принцеса Уельська вибрала пальто Alexander McQueen шикарного смарагдового відтінку з кишенями-обманками, а також акцентною планкою в області талії. Свій образ дружина принца Вільяма доповнила капелюшком і шовковою хусткою на шиї такого ж відтінку, а також золотою брошкою у вигляді конюшини, яка була прикрашена смарагдом. Завершували образ чорні замшеві чоботи та рукавички.



Кейт Міддлтон (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

Кейт Міддлтон випила пива

Після офіційного заходу вона вирушила в їдальню для офіцерів, де підняла келих пива "Гіннесс".



Кейт Міддлтон під час свята скуштувала пива (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

На відео можна побачити, як дружина принца Вільяма спілкується з військовими та їхніми сім'ями в невимушеній обстановці.

Нагадаємо, на початку 2024 року стало відомо, що у Кейт Міддлтон діагностовано рак. Принцеса довгий час не з'являлася на публіці та відмовилася від офіційних обов'язків.

У вересні 2024 року вона заявила про завершення курсу хімієтерапії.

У 2025 році Кейт Міддлтон стала все частіше з'являтися на офіційних заходах і повернулася до виконання своїх обов'язків. Так, нещодавно вона відвідала з чоловіком Південний Уельс і зустрілися з місцевими жителями. Для виходу у світ вона вибрала жакет, який носила 18 років тому.

У березні вона з'явилася з принцом Вільямом у Вестмінстерському абатстві на честь святкування Дня Співдружності. Для виходу у світ принцеса Уельська вибрала образ яскраво-червоного відтінку, а також прикраси, які раніше носили принцеса Діана і королева Єлизавета II.

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