Кейт Миддлтон в колоритном наряде выпила пива (видео)

Кейт Миддлтон вышла в свет

"С Днем святого Патрика! Здорово вернуться и присоединиться к Ирландской гвардии на ежегодном параде в честь Дня святого Патрика здесь, в казармах Веллингтона. Горжусь тем, что являюсь вашим полковником и отмечаю сегодня с вами 125-летие полка", - сказано в публикации.



Кейт Миддлтон (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

Как известно, Миддлтон - почетный полковник полка, эту должность она переняла у своего мужа, принца Уильяма в 2023 году. В свою очередь Уильям вступил в роль полковника валлийской гвардии еще в 2011 году.



Принцесса Уэльская в День святого Патрика (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

Свой праздничный визит в казармы Веллингтона она начала с награждения некоторых солдат медалями за выслугу лет и примерное поведение. На параде она вручила веточки клевера офицерам и гвардейцам.



Кейт Миддлтон (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

А после парада принцесса Кейт встретилась с ветеранами Ирландской гвардии и младшими кадетами из Северной Ирландии.



Кейт Миддлтон в День святого Патрика (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

Как выглядела Кейт Миддлтон

Для праздничного мероприятия принцесса Уэльская выбрала пальто Alexander McQueen шикарного изумрудного оттенка с карманами-обманками, а также акцентной планкой в области талии. Свой образ супруга принца Уильяма дополнила шляпкой и шелковым платком на шее такого же оттенка, а также золотой брошью в виде клевера, которая была украшена изумрудом. Завершали образ черные замшевые сапоги и перчатки.



Кейт Миддлтон (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

Кейт Миддлтон выпила пива

После официального мероприятия она отправилась в столовую для офицеров, где подняла бокал пива "Гиннесс".



Кейт Миддлтон во время праздника попробовала пива (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

На видео можно увидеть, как супруга принца Уильяма общается с военными и их семьями в непринужденной обстановке.

Напомним, в начале 2024 года стало известно, что у Кейт Миддлтон диагностирован рак. Принцесса долгое время не появлялась на публике и отказалась от официальных обязанностей.

В сентябре 2024 она заявила про завершение курса химиотерапии.

В 2025 году Кейт Миддлтон стала все чаще появляться на официальных мероприятиях и вернулась к исполнению своих обязанностей. Так, недавно она посетила с супругом Южный Уэльс и встретились с местными жителями. Для выхода в свет она выбрала жакет, который носила 18 лет назад.

В марте она появилась с принцем Уильямом в Вестминстерском аббатстве в честь празднования Дня Содружества. Для выхода в свет принцесса Уэльская выбрала образ ярко-красного оттенка, а также украшения, которые ранее носили принцесса Дианы и королева Елизавета II.

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