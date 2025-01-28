Кейт Міддлтон із принцом Вільямом уперше за довгий час разом з'явилися на публіці

Спочатку подружжя опублікувало кілька світлин.

"День пам'яті жертв Голокосту і 80-ті роковини визволення Аушвіц-Біркенау. Сьогодні ми згадуємо шість мільйонів євреїв, убитих під час Голокосту, жертв нацистських переслідувань, а також жертв нещодавніх геноцидів, зокрема в Камбоджі, Руанді, Боснії та Дарфурі", - йдеться в повідомленні.



Кейт Міддлтон і принц Вільям (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

Кейт зустрілася з людьми, які пережили Голокост, - Стівеном Френком та Івонною Бернстайн. Зазначимо, що їх принцеса Уельська фотографувала 2020 року з їхніми онуками.



Кейт Міддлтон із людьми, які пережили Голокост (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

Потім Кейт Міддлтон і принц Вільям поділилися відео офіційної служби, присвяченої 80-річчю визволення євреїв із концтабору Аушвіц-Біркенау.

Принц Вільям виголосив промову, а потім вони з Кейт запалили свічки, щоб вшанувати пам'ять усіх загиблих під час Голокосту та інших геноцидів.



Подружжя з'явилося вперше за довгий час разом (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

Для заходу принцеса Уельська вибрала строге вбрання в траурному чорному кольорі. Вона одягла широкі штани та лонгслів, а зверху накинула довге пальто. Завершувало образ Кейт Міддлтон намисто з ниток із перлами, а також сережки покійної королеви Єлизавети, які вона вже одягала раніше.

Зазначимо, що після закінчення лікування раку дружина принца Вільяма має досить гарний вигляд.

Що відомо про лікування Кейт Міддлтон від раку

У січні 2024 року стало відомо, що дружина принца Вільяма перенесла операцію на черевній порожнині й перестала з'являтися на публіці, чим викликала хвилю різних чуток.

Через кілька місяців Міддлтон записала офіційне звернення про те, що у неї діагностовано рак. Подробиць вона не стала розкривати.

У вересні 2024 року вона розповіла про завершення курсу хіміотерапії.

9 січня 2025 року їй виповнилося 43 роки. Діти та чоловік ніжно привітали її з днем народження.

Нещодавно Кейт Міддлтон озвучила чесні подробиці лікування раку, а також заявила, що вона перебуває в ремісії.

Днями вона прогулялася вулицями Лондона і пройшлася магазинами. Судячи з усього, принцеса Уельська почувається добре.



Кейт Міддлтон (фото: Getty Images)