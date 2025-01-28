Кейт Міддлтон із принцом Вільямом уперше за довгий час разом з'явилися на публіці

Кейт Міддлтон уперше вийшла у світ зі своїм чоловіком принцом Вільмом після того, як оголосила, що завершила курс хімієтерапія та перебуває в ремісії. Подружжя відвідало церемонію на честь Дня пам'яті жертв Голокосту, яка відбулася вчора, 27 січня, в Лондоні.
Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на публікації в офіційному акаунті принца і принцеси Уельських в Instagram.
Спочатку подружжя опублікувало кілька світлин.
"День пам'яті жертв Голокосту і 80-ті роковини визволення Аушвіц-Біркенау. Сьогодні ми згадуємо шість мільйонів євреїв, убитих під час Голокосту, жертв нацистських переслідувань, а також жертв нещодавніх геноцидів, зокрема в Камбоджі, Руанді, Боснії та Дарфурі", - йдеться в повідомленні.
Кейт Міддлтон і принц Вільям (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)
Кейт зустрілася з людьми, які пережили Голокост, - Стівеном Френком та Івонною Бернстайн. Зазначимо, що їх принцеса Уельська фотографувала 2020 року з їхніми онуками.
Кейт Міддлтон із людьми, які пережили Голокост (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)
Потім Кейт Міддлтон і принц Вільям поділилися відео офіційної служби, присвяченої 80-річчю визволення євреїв із концтабору Аушвіц-Біркенау.
Принц Вільям виголосив промову, а потім вони з Кейт запалили свічки, щоб вшанувати пам'ять усіх загиблих під час Голокосту та інших геноцидів.
Подружжя з'явилося вперше за довгий час разом (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)
Для заходу принцеса Уельська вибрала строге вбрання в траурному чорному кольорі. Вона одягла широкі штани та лонгслів, а зверху накинула довге пальто. Завершувало образ Кейт Міддлтон намисто з ниток із перлами, а також сережки покійної королеви Єлизавети, які вона вже одягала раніше.
Зазначимо, що після закінчення лікування раку дружина принца Вільяма має досить гарний вигляд.
У січні 2024 року стало відомо, що дружина принца Вільяма перенесла операцію на черевній порожнині й перестала з'являтися на публіці, чим викликала хвилю різних чуток.
Через кілька місяців Міддлтон записала офіційне звернення про те, що у неї діагностовано рак. Подробиць вона не стала розкривати.
У вересні 2024 року вона розповіла про завершення курсу хіміотерапії.
9 січня 2025 року їй виповнилося 43 роки. Діти та чоловік ніжно привітали її з днем народження.
Нещодавно Кейт Міддлтон озвучила чесні подробиці лікування раку, а також заявила, що вона перебуває в ремісії.
Днями вона прогулялася вулицями Лондона і пройшлася магазинами. Судячи з усього, принцеса Уельська почувається добре.
Кейт Міддлтон (фото: Getty Images)
Раніше стало відомо, чи щаслива Кейт Міддлтон із принцом Вільямом.