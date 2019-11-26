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Кейт Миддлтон снова беременна? Появилось новое подтверждение

STYLERЖизнь    26.11.2019 - 08:57
Кейт Миддлтон снова беременна? Появилось новое подтверждение
Кейт Миддлтон снова заподозрили в беременности (Коллаж РБК-Украина)

Букмекеры уверены, что до конца 2019 года появится официальное сообщение о беременности Кейт Миддлтон

Британские СМИ, а также поклонники герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон обратили внимание на ее странное поведение, которое в очередной раз подогрело слухи о том, что в семье принца Уильяма снова ожидается пополнение. Об этом пишет издание Express.

Как отмечается, Кейт Миддлтон в последнее время стала меньше посещать светских мероприятий и такое поведение отмечалась в предыдущие беременности. Кроме того, герцогиня Кембриджская внезапно отказалась присутствовать на важном событии и в качестве причины указала на то, что ей нужно было побыть с детьми.

Кейт Миддлтон снова беременна? Появилось новое подтверждение

Кейт Миддлтон и принц Уильям (Фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Кроме того, Кейт Миддлтон отказалась сопровождать принца Уильяма в заграничном турне, хотя ранее единственной причиной таких отказов было то, что она находится в положении.

Рождество Кейт Миддлтон и принц Уильям собираются отмечать в тесном семейном кругу, с родителями герцогини Кембриджской и своими детьми. Ожидается, что они пропустят традиционный ужин с королевой Елизаветой II, что совершенно неожиданно, особенно после скандала с Меган Маркл и принцем Гарри, которые также отказались почтить своим присутствием королеву.

Кейт Миддлтон снова беременна? Появилось новое подтверждение

Кейт Миддлтон и принц Уильям (Фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Британские букмекеры ставят 6/1 на то, что Кейт Миддлтон и принц Уильям объявят о будущем наследнике уже до конца этого года.

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