Кейт Миддлтон дала первое со дня свадьбы интервью для телеканала (видео)

Кейт Миддлтон поделилась с журналистами впечатлениями

Кейт Миддлтон вместе с принцем Уильямом, вероятно, решили последовать примеру своих родственников Меган Маркл и принца Гарри, отправившись в поездку по миру с благотворительными целями.

Скромная Кейт, которая крайне редко выходит на прямой контакт со СМИ, в коротком интервью для CNN поделилась впечатлениями о визите в Азию.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон в Пакистане (фото: splashnews.com)

В сети Twitter появился видеорепортаж о пребывании герцогов Кембриджских в Пакистане.

"Первое интервью Кейт Миддлтон после брака. Она сказала CNN, что королевский тур по Пакистану с принцем Уильямом был "действительно особенным", - сказано в подписи видео.

Герцогиня Кембриджская рассказала журналисту, как была тронута встречей с детьми и сотрудниками организации, заботящейся о детях-сиротах SOS Children's Village. Также Кейт восхитилась природой Пакистана, а путешествие назвала фантастической.

