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Кейт Миддлтон рискнет своим здоровьем ради королевы: в чем причина

STYLERПерсоны    10.11.2019 - 09:40
Кейт Миддлтон рискнет своим здоровьем ради королевы: в чем причина
Меган Маркл и Кейт Миддлтон (фото: GettyImages)

Кейт Миддлтон озадачила общественность

Отсутствие герцогини Кембриджской в ежегодной поездке с мужем Уильямом в Оман и Кувейт показалось странным и вызвало предположения о том, что в семье Кейт Миддлтон скоро ожидается пополнение.

По слухам, только "интересное" положение герцогини позволяет ей не полететь с супругом, так как предыдущие три беременности были тяжелыми, что позволяет предположить, что Кейт все-таки беременна четвертым ребенком.

Известно, что Кейт станет следующей королевой Великобритании, поэтому груз ответственности на ней весит как никогда, к тому же находиться под зорким глазом Елизаветы отнюдь нелегко. Возможно, даже сама королева настояла на рождении четвертого ребенка, как и она сама в свое время. Но такая преемственность не исключает того факта, что Елизавета рискует здоровьем 37-летней Кейт Миддлтон, возможно даже, ради своей личной прихоти.

Кейт Миддлтон рискнет своим здоровьем ради королевы: в чем причинаКейт Миддлтон (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Сама же Кейт пытается угодить королеве, в отличие от Меган Маркл, которая не перестает проявлять свой бунтарский дух, что позволяет ей частично жить своей жизнью.

Напомним, что принцесса Шарлотта разболтала в школе секрет Кейт Миддлтон.

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