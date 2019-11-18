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Кейт Миддлтон лишилась "правой руки": у герцогини возникли неприятности

STYLERПерсоны    18.11.2019 - 07:36
Кейт Миддлтон лишилась "правой руки": у герцогини возникли неприятности
Кейт Миддлтон (фото: GettyImages)

Личный секретарь герцогини приняла решение уйти

Личный секретарь Кейт Миддлтон покидает свою должность. Кэтрин Квин самостоятельно приняла решение уйти, однако осталась в хороших отношениях с Кейт Миддлтон. Об этом информирует издание Daily Mail.

Кэтрин Квин занимала пост самого главного помощника герцогини Кембриджской на протяжении последних двух лет. В ее обязанности входила организация и сопровождения практически на всех мероприятиях.

Кейт Миддлтон лишилась &quot;правой руки&quot;: у герцогини возникли неприятностиКейт Миддлтон (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Особенно ценным для Кейт Миддлтон оказался интерес Квин к различным благотворительным поводам, ведь это помогло в значительной мере укрепить рейтинг будущей королевы Великобритании.

Тем не менее, несмотря на хорошие отношения с герцогиней и приличную зарплату, Кэтрин решила покинуть свой пост, поскольку устала от круглосуточной работы и теперь намерена посвятить себя социальной сфере.

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