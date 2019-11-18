Принц Уильям впервые вышел в свет без жены и попался на поцелуях с другой женщиной

Принц Уильям и Кейт Миддлтон (фото: Getty Images)

Принц Уильям вышел в свет без Кейт Миддлтон и оскандалился

Принц Уильям и Кейт Миддлтон почти все время выходят в свет вместе, но на юбилейном вечере благотворительной организации Centrepoint, которая помогает бездомным людям, герцог был без своей второй половинки.

Принц Уильям пришел на мероприятие в бархатном изумрудном пиджаке. Но люди смотрели в его сторону не только из-за яркого образа герцога, а из-за того, что он пару раз нарушил королевский протокол.

Дело в том, что мероприятие посетила британская певица и актриса Rita Ora, и герцог подошел к ней с распростертыми объятиями. Кроме того, он трогательно поцеловал знаменитость.

Принц Уильям с Rita Ora (фото: otdohnu.net)

Очевидцы говорят, что принц Уильям в отсутствии своей супруги ведет себя очень раскрепощенно, как и его брат, принц Гарри. Из-за этого случая герцога и певицу подозревают в непростых отношениях.

Принц Уильям с Rita Ora (фото: otdohnu.net)

Поклонники Кейт Миддлтон советуют ей быть более внимательней к своему мужу и держать его в крепкой узде.

Напомним, что личный секретарь Кейт Миддлтон оставляет свою должность. Кэтрин Квин решила сама уйти. При этом она осталась в хороших отношениях с герцогиней.

Ранее сообщалось о том, что Кейт Миддлтон тайно пробралась в паб, и это вызвало большой интерес у журналистов. Но как выяснилось позже, герцогиня просто хотела пообщаться с мамами детей со школы.