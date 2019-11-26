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Кейт Міддлтон знову вагітна? З'явилося нове підтвердження

STYLERЖиття    26.11.2019 - 08:57
Кейт Міддлтон знову вагітна? З'явилося нове підтвердження
Кейт Міддлтон знову запідозрили у вагітності (Колаж РБК-Україна)

Букмекери впевнені, що до кінця 2019 року з'явиться офіційне повідомлення про вагітність Кейт Міддлтон

Британські ЗМІ, а також шанувальники герцогині Кембриджської Кейт Міддлтон звернули увагу на дивну поведінку, яке в черговий раз підігріла чутки про те, що в сім'ї принца Вільяма знову очікується поповнення. Про це пише видання Express.

Як наголошується, Кейт Міддлтон останнім часом стала менше відвідувати світських заходів і така поведінка зазначалася в попередні вагітності. Крім того, герцогиня Кембриджська раптово відмовилася бути присутньою на важливій події і в якості причини вказала на те, що їй потрібно було побути з дітьми.

Кейт Міддлтон знову вагітна? З'явилося нове підтвердження

Кейт Міддлтон і принц Уїльям (Фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Крім того, Кейт Міддлтон відмовилася супроводжувати принца Вільяма у закордонному турне, хоча раніше єдиною причиною таких відмов було те, що вона знаходиться в положенні.

Різдво Кейт Міддлтон і принц Вільям збираються відзначати в тісному сімейному колі, з батьками герцогині Кембриджської і своїми дітьми. Очікується, що вони пропустять традиційну вечерю з королевою Єлизаветою II, що абсолютно несподівано, особливо після скандалу з Меган Маркл і принцом Гаррі, які також відмовилися вшанувати своєю присутністю королеву.

Кейт Міддлтон знову вагітна? З'явилося нове підтвердження

Кейт Міддлтон і принц Уїльям (Фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Британські букмекери ставлять 6/1 на те, що Кейт Міддлтон і принц Вільям оголосять про майбутнього спадкоємця вже до кінця цього року.

Королева наполягає: Меган і Гаррі скоро возз'єднаються з Кейт і Вільямом Кейт Міддлтон дала перше з дня весілля інтерв'ю для телеканалу (відео)
Новини України Кейт Міддлтонкоролевская семьяПринц Вільям
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