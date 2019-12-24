Католическое Рождество в Украине: оригинальные поздравления в стихах

Католическое Рождество в Украине празднуют 25 декабря
В Украине уже третий год подряд официально стали отмечать католическое Рождество – 25 декабря. В этот день украинцы имеют дополнительный выходной, а накануне в католических церквях проходит всенощная служба.
И несмотря на то, что дискуссии о том, когда именно праздновать Рождество, все еще продолжаются, многие украинцы отмечают этот светлый праздник именно в ночь с 24 на 25 декабря.
По случаю этого праздника мы сделали подборку лучших поздравлений в СМС, сочиненных в стихах и прозе.
В Рождество Христово Сбываются мечты,
Пусть счастья будет много
И море доброты! Желаю вам удачи
И много ясных дней, Любви большой, горячей
И преданных друзей!
Католическое Рождество, Тихо снег кружится,
Люди верят в волшебство, И светлеют лица.
В предвкушении чудес Замерла душа,
Жизнь нам щедро дарит сказки, Как же хороша!
Пусть на всех прольется свет
Радости, тепла, Много счастья вам, любви
В праздник Рождества!
Католическое Рождество
Поздравляю с Рождеством!
Счастья, света, мира:
Осенит Господь добром Всё,
И звезда, что в небесах,
Душу пусть согреет,
И исполнится мечта,
Если в чудо верить!
Декабрь. Сегодня Рождество,
Кругом витает волшебство.
В чудесный этот светлый праздник
Желаю не грустить напрасно.
Здоровья вам и веры в сердце,
Откроет Бог любую дверцу.
В ночном декабрьском небе Свет звезды сияет,
С Рождеством Христовым Вас я поздравляю.
Рождественская сказка Ходит по домам,
С чудесами встретиться Я желаю вам.
Добром, любовью, радостью наполнится пусть дом,
Я вас с католическим поздравлю Рождеством.
Поздравляем с радостным праздником католического Рождества, желаем мира в семье, благости в душе, достатка в доме, тепла в сердце и любви к жизни!
Пусть благодатный свет рождественской звезды обронит свое сияние на ваш дом и озарит священным всех членов вашей семьи! Поздравляю с Рождеством и желаю мира, благополучия и счастья, преисполниться новыми надеждами, светлыми мыслями!
Тихий, мирный Сочельник и дух Рождества
Украшают последние дни декабря.
Католики все, взрослые и дети
Любят этот праздник больше всех на свете!