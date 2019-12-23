Украинский "Щедрик" вновь покоряет мир: в сети распространяют видео

Как украинский "Щедрик" покорил мир (коллаж: РБК-Украина)

Щедрик стал символом Рождества не только в Украине, но и за рубежом

Украинский "Щедрик" считается настоящей национальной гордостью, его знают во всем мире. Особенное значение песня имеет в США, там ее издавна знают под названием Carol of the Bells. Ежегодно накануне Рождества украинский "Щедрик" исполняют знаменитости, а видео с неожиданными аранжировками становятся невероятно популярными в сети. Как наш "Щедрик" стал всемирным достоянием - в материале Styler.

Автором инструментальной обработки народной песни стал уроженец Подольской губернии (ныне Винницкая область) композитор Николай Леонтович. "Щедрик" стал для него творением, над которым работают всю жизнь. Первая версия мелодии появилась еще в 1901 году, а в 1919-м вышла финальная, пятая версия.

Впервые "Щедрик" прозвучал со сцены Киевского университета в 1916-м, а мировой популярностью он обязан Симону Петлюре. В январе 1919 года по инициативе тогда председателя Директории УНР Петлюры была создана Украинская республиканская капелла. Именно она показала "Щедрик" всему миру, объехав с гастролями 17 стран.

За рубежом "Щедрик", который был коронным номером капеллы, впервые прозвучал 11 мая 1919-го в Национальном театре Праги.

5 октября 1921-го украинская щедривка была впервые выполнена на концерте в Карнеги Холле в Нью-Йорке. В 1936-м американский композитор с украинскими корнями Петр Вильховский написал англоязычную версию "Щедрика" (Carol of the Bells). С тех пор украинская народная песня стала неотъемлимой частью Рождества в Штатах.

"Щедрик" стал символом Рождества в США (видео: YouTube/Голос Америки. Українською)

Украинские исполнители часто создают собственные аранжировки "Щедрика", давая легендарной композиции новую жизнь. В 2016-м году Тина Кароль защедрувала вместе с известным детским хором в проекте "Рождественская история". Номер на композицию "Щедрик" был снят в уникальных интерьерах на фоне древних фресок и мозаик Софийского собора.

Свои версии Щедрика имеют "Вопли Видоплясова", Onuka, исполнившая хит на вокзале во Львове и многие многие другие.

Тина Кароль исполняла "Щедрик" с детским хором (видео: YouTube/1+1)

Во многих голливудских фильмахи анимациях прозвучал украинский "Щедрик". Среди них "Южный парк", "Маппет Шоу" "Симпсоны", "Гриффины", "Менталист", "Один дома", "Крепкий орешек", "Гарри Поттер" и многие многие другие.

"Щедрик" в сериале "Менталист" (видео: YouTube)