Католическое Рождество: красивые поздравления в стихах и прозе

Католическое Рождество празднуют 25 декабря (фото: pixabay.com)

25 декабря католики в Украине будут праздновать Рождество. Мы собрали самые красивые поздравления с этим светлым праздником

Католическое Рождество 25 декабря празднуют католики в Украине и во всем мире. Это один из самых важных религиозных праздников в году. В нашей стране, как и во многих других, 25 декабря - выходной день.

По случаю этого светлого праздника мы сделали подборку лучших поздравлений в СМС, сочиненных в стихах и прозе.

Поздравления с Рождеством в стихах и СМС

Пусть католическое Рождество

Заполнит сердца теплом и добром,

Подарит чудо и волшебство,

Пошлет и уют, и достаток в твой дом!

***

В день католического Рождества

Желаю от души я вам:

Чтоб каждый момент приносил

Радость, улыбки и счастья побольше!

Пускай будет много здоровья и сил,

Чтоб жили сто лет вы, а, может, и дольше!

***

Католическое Рождество,

Тихо снег кружится,

Люди верят в волшебство,

И светлеют лица.

В предвкушении своем

Замерла душа,

Жизнь подбрасывает сказки,

Как же хороша!

Пусть прольется свет на всех

Радости, тепла,

Много счастья вам, любви

В праздник Рождества!

***

"Христос родился!" - говорю и поздравляю,

В Рождество Христово вам желаю,

Чтобы жили в полном здравии и радости,

Без печалей, горести и зависти.

***

Чего желают в Рождество?

Жить, не грустя и не скучая,

Чтобы всегда везде везло -

И я вам искренне желаю!

***

Всех католиков сегодня

Поздравляем с Рождеством,

Счастья, радости, здоровья

И улыбок полный дом!

Пусть загаданное станет

Все реальностью для вас,

И пусть светлою звездою

Осветится путь сейчас!

***

В праздник Рождества Христова

Пусть сбываются мечты,

Ведь для счастья есть основа,

Если в чудо веришь ты.

Поздравления с Рождеством в прозе

Поздравляю с католическим Рождеством и пожелать хочу, чтобы в этот светлый праздник небесный свет послал в дом благодать и в сердце радость, чтобы доброе чудо свершилось с тобой и близкими тебе людьми, чтобы под нарядной ароматной елью нашлись прекрасные подарки, а за столом сияли улыбки родных.

***

Сквозь тысячелетия и поколения Свет Рождества согревает сердца людей и указывает путь любви, доверия, взаимоуважения и правды. Его лучи несут радость в каждую семью, в каждый дом, в каждый уголок нашей земли, потому что в нем - величие Бога. Пусть этот праздник, от которого берут начало самые высокие человеческие ценности, напомнит нам о заповеди Господни, пробудит любовь к ближнему. Пусть в каждый дом войдут мир и покой. С сердечной теплотой желаю всем крепкого здоровья, достатка, семейного тепла, добрых и верных друзей на жизненном пути, Божьего благословения на новые замыслы и свершения!

Напомним, что уже скоро празднование Рождества в Украине могут перенести с 7 января на 25 декабря. Православная церковь Украины поддержала соответствующую идею Епифания, но при условии, что на это согласится общественность.