Католическое Рождество: красивые поздравления в стихах и прозе

25 декабря католики в Украине будут праздновать Рождество. Мы собрали самые красивые поздравления с этим светлым праздником
Католическое Рождество 25 декабря празднуют католики в Украине и во всем мире. Это один из самых важных религиозных праздников в году. В нашей стране, как и во многих других, 25 декабря - выходной день.
По случаю этого светлого праздника мы сделали подборку лучших поздравлений в СМС, сочиненных в стихах и прозе.
Пусть католическое Рождество
Заполнит сердца теплом и добром,
Подарит чудо и волшебство,
Пошлет и уют, и достаток в твой дом!
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В день католического Рождества
Желаю от души я вам:
Чтоб каждый момент приносил
Радость, улыбки и счастья побольше!
Пускай будет много здоровья и сил,
Чтоб жили сто лет вы, а, может, и дольше!
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Католическое Рождество,
Тихо снег кружится,
Люди верят в волшебство,
И светлеют лица.
В предвкушении своем
Замерла душа,
Жизнь подбрасывает сказки,
Как же хороша!
Пусть прольется свет на всех
Радости, тепла,
Много счастья вам, любви
В праздник Рождества!
***
"Христос родился!" - говорю и поздравляю,
В Рождество Христово вам желаю,
Чтобы жили в полном здравии и радости,
Без печалей, горести и зависти.
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Чего желают в Рождество?
Жить, не грустя и не скучая,
Чтобы всегда везде везло -
И я вам искренне желаю!
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Всех католиков сегодня
Поздравляем с Рождеством,
Счастья, радости, здоровья
И улыбок полный дом!
Пусть загаданное станет
Все реальностью для вас,
И пусть светлою звездою
Осветится путь сейчас!
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В праздник Рождества Христова
Пусть сбываются мечты,
Ведь для счастья есть основа,
Если в чудо веришь ты.
Поздравляю с католическим Рождеством и пожелать хочу, чтобы в этот светлый праздник небесный свет послал в дом благодать и в сердце радость, чтобы доброе чудо свершилось с тобой и близкими тебе людьми, чтобы под нарядной ароматной елью нашлись прекрасные подарки, а за столом сияли улыбки родных.
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Сквозь тысячелетия и поколения Свет Рождества согревает сердца людей и указывает путь любви, доверия, взаимоуважения и правды. Его лучи несут радость в каждую семью, в каждый дом, в каждый уголок нашей земли, потому что в нем - величие Бога. Пусть этот праздник, от которого берут начало самые высокие человеческие ценности, напомнит нам о заповеди Господни, пробудит любовь к ближнему. Пусть в каждый дом войдут мир и покой. С сердечной теплотой желаю всем крепкого здоровья, достатка, семейного тепла, добрых и верных друзей на жизненном пути, Божьего благословения на новые замыслы и свершения!
Напомним, что уже скоро празднование Рождества в Украине могут перенести с 7 января на 25 декабря. Православная церковь Украины поддержала соответствующую идею Епифания, но при условии, что на это согласится общественность.