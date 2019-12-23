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Принц Гарри стал Сантой и приготовил сюрприз: в сеть попало видео

STYLERПерсоны    23.12.2019 - 22:31
Принц Гарри стал Сантой и приготовил сюрприз: в сеть попало видео
Меган Маркл и принц Гарри (Фото: facebook.com/TheBritishMonarchy)

Принц Гарри преподнес детям-сиротам приятный сюрприз

Принц Гарри подготовил рождественский сюрприз для своих подопечных из фонда "Маленькие солдаты Скотти". Герцог Сассекский записал видеообращение, в котором принес свои поздравления всем детям-сиротам, чьи родители были отважными солдатами Великобритании. Гарри записал ролик длиной в минуту, где преобразился в Санту и сказал, что никто никогда не будет забыт.

"Да, я прекрасно знаю, что значит потерять родителей ребенком, - это невероятно трудно. Но я также знаю, что каждого из вас, кто помогает другим, ждет удивительное будущее и фантастическое Рождество. Я слышал, что в этом году вас там 190. Повеселитесь там хорошенько за всех нас! Я также хочу призвать вас, друзья, посмотреть вокруг и понять, что вы все являетесь частью большой и дружной семьи. Вы все невероятно сильны. Ваши родители никогда не будут забыты, и вы никогда не будете забыты", - сказал внук королевы Елизаветы.

Также Гарри пожелал всем счастливых новогодних праздников.

"Я очень-очень надеюсь, что вы уедете сегодня с огромной улыбкой на лице. Счастливого Рождества и счастливого Нового года! - сказал принц Гарри.

Принц Гарри поздравил детей-сирот с праздниками (YouTube)

Как мы ранее писали, герцоги Сассекские Меган Маркл и принц Гарри планируют покинуть Великобританию и провести Рождество в Канаде. Это связано с тем, что герцогиня устала терпеть травлю со стороны недоброжелателей.

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