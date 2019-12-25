Католическое Рождество 2019: графики работы почты и коммунальных служб

Укрпочта 25 декабря будет работать с ограничениями - полный список отделений
Католическое Рождество 25 декабря в Украине является официальным праздником и у большинства это выходной день. Однако нужные службы работать будут, хотя и в праздничном графике.
Общественный транспорт в Киеве будет курсировать без изменений. Киевский метрополитен не изменит своего графика в праздничный день, а автобусы, троллейбусы, трамваи и городская электричка будут курсировать по своему обычному графику. Расписание можно посмотреть на официальном сайте КП "Киевпастранс".
Также в своем обычном графике будут работать больницы и поликлиники в Киеве. Отдельного графика на праздничный день у них нет.
Аварийные службы будут работать в обычном режиме, а вот КП "Киевводоканал" не будет проводить прием абонентов 25 декабря.
"Новая почта" 25 декабря будет работать без изменений, а вот Укрпочта на католическое Рождество ограничит работу своих отделений. В Киеве клиентов будет обслуживать только четыре отделения:
Работу региональных отделений Укрпочты можно посмотреть на официальном сайте компании.