"Новая Почта" сделала важное заявление перед Новым годом

"Новая Почта" изменит график работы (фото: facebook.com/nova.poshta.official)

"Новая Почта" меняет график работы перед Новым годом 2020

"Новая Почта" изменит график работы с 31 декабря 2019 года. Об этом Styler рассказали представители компании.

Так, согласно информации пресс-службы компании, отделения "Новой Почты" и курьерская доставка будут работать в штатном режиме с 25 декабря до 30 декабря включительно. Таким образом, каждый желающий сможет воспользоваться услугами почты в католическое Рождество, которое является для большинства украинцев выходным днем.

31 декабря (вторник) работа отделений "Новой Почты" будет осуществляться по графику субботы. Это означает, что преимущественно отделения будут работать до 18 часов вечера. Хотя, воспользоваться услугами некоторых отделений можно будет и дольше - некоторые пункты (в основном, речь идет про большие города) будут работать до 19:00.

1 января 2020 года (среда) - выходной день. Поэтому отделение и курьерская доставка работать не будут вообще.

Со 2 по 5 января все отделения "Новой Почты" будут работать в обычном графике работы.

Также известно, что в канун православного Рождества - 6 января - когда большинство украинцев будут праздновать Святой вечер (Рождественский сочельник), работа отделений будет осуществляться по графику субботы.

А вот в Рождество, 7 января, отделения почты работать не будут, так же, как не будет осуществляться курьерская доставка.

Детальный график работы каждого отделения можно посмотреть на сайте "Новой Почты".

График работы "Новой Почты" в новогодние и рождественские праздники