Католицьке Різдво 2019: графіки роботи пошти і комунальних служб

Католицьке Різдво 25 грудня в Україні є офіційним святом і у більшості це вихідний день. Однак потрібні служби будуть працювати, хоча і в святковому графіку.

Громадський транспорт у Києві курсуватиме без змін. Київський метрополітен не змінить свого графіка в святковий день, а автобуси, тролейбуси, трамваї і міська електричка курсуватиме за своїм звичним графіком. Розклад можна подивитися на офіційному сайті КП "Київпастранс".

Також у своєму звичайному графіку працюватимуть лікарні та поліклініки в Києві. Окремого графіка на святковий день у них немає.

Аварійні служби будуть працювати у звичайному режимі, а от КП "Київводоканал" не буде проводити прийом абонентів 25 грудня.

"Нова пошта" 25 грудня буде працювати без змін, а ось Укрпошта на католицьке Різдво обмежить роботу своїх відділень. У Києві клієнтів буде обслуговувати тільки чотири відділення:

Київ 1 – на вулиці Хрещатик, 22 (з 10:00 до 18:00, без перерви)

Київ 2 – на вулиці Митрополита Андрея Шептицького, 16/4 (з 10:00 до 18:00, без перерви)

Київ 31 – на території Залізничного вокзалу на Вокзальній площі,1 (з 00:00 до 24:00, перерва з 23:30 до 00:15)

Відділення "Кур'єрська доставка" – на Повітрофлотському проспекті, 75 (з 09:00 до 19:00, без перерви)

Роботу регіональних відділень Укрпошти можна подивитися на офіційному сайті компанії.