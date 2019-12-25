Католическое Рождество 2019: графики работы почты и коммунальных служб

Укрпочта будет работать на Рождество с ограничениями (Фото: Виталий Носая, РБК-Украина)

Укрпочта 25 декабря будет работать с ограничениями - полный список отделений

Католическое Рождество 25 декабря в Украине является официальным праздником и у большинства это выходной день. Однако нужные службы работать будут, хотя и в праздничном графике.

Общественный транспорт в Киеве будет курсировать без изменений. Киевский метрополитен не изменит своего графика в праздничный день, а автобусы, троллейбусы, трамваи и городская электричка будут курсировать по своему обычному графику. Расписание можно посмотреть на официальном сайте КП "Киевпастранс".

Также в своем обычном графике будут работать больницы и поликлиники в Киеве. Отдельного графика на праздничный день у них нет.

Аварийные службы будут работать в обычном режиме, а вот КП "Киевводоканал" не будет проводить прием абонентов 25 декабря.

"Новая почта" 25 декабря будет работать без изменений, а вот Укрпочта на католическое Рождество ограничит работу своих отделений. В Киеве клиентов будет обслуживать только четыре отделения:

Киев 1 – на улице Крещатик, 22 (с 10:00 до 18:00, без перерыва)

Киев 2 – на улице Митрополита Андрея Шептицького, 16/4 (с 10:00 до 18:00, без перерыва)

Киев 31 – на территории Железнодорожного вокзала на Вокзальной площади,1 (с 00:00 до 24:00, перерыв с 23:30 до 00:15)

Отделение "Курьерская доставка" – на Воздухофлотском проспекте, 75 (с 09:00 до 19:00, без перерыва).

Работу региональных отделений Укрпочты можно посмотреть на официальном сайте компании.