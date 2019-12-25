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Католицьке Різдво 2019: графіки роботи пошти і комунальних служб

STYLERЖиття    25.12.2019 - 08:49
Католицьке Різдво 2019: графіки роботи пошти і комунальних служб
Укрпошта буде працювати на Різдво з обмеженнями (Фото: Віталій Носая, РБК-Україна)

Укрпошта 25 грудня буде працювати з обмеженнями - повний список відділень

Католицьке Різдво 25 грудня в Україні є офіційним святом і у більшості це вихідний день. Однак потрібні служби будуть працювати, хоча і в святковому графіку.

Громадський транспорт у Києві курсуватиме без змін. Київський метрополітен не змінить свого графіка в святковий день, а автобуси, тролейбуси, трамваї і міська електричка курсуватиме за своїм звичним графіком. Розклад можна подивитися на офіційному сайті КП "Київпастранс".

Також у своєму звичайному графіку працюватимуть лікарні та поліклініки в Києві. Окремого графіка на святковий день у них немає.

Аварійні служби будуть працювати у звичайному режимі, а от КП "Київводоканал" не буде проводити прийом абонентів 25 грудня.

"Нова пошта" 25 грудня буде працювати без змін, а ось Укрпошта на католицьке Різдво обмежить роботу своїх відділень. У Києві клієнтів буде обслуговувати тільки чотири відділення:

  • Київ 1 – на вулиці Хрещатик, 22 (з 10:00 до 18:00, без перерви)
  • Київ 2 – на вулиці Митрополита Андрея Шептицького, 16/4 (з 10:00 до 18:00, без перерви)
  • Київ 31 – на території Залізничного вокзалу на Вокзальній площі,1 (з 00:00 до 24:00, перерва з 23:30 до 00:15)
  • Відділення "Кур'єрська доставка" – на Повітрофлотському проспекті, 75 (з 09:00 до 19:00, без перерви)

Роботу регіональних відділень Укрпошти можна подивитися на офіційному сайті компанії.

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