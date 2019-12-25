Католицьке Різдво 2019: графіки роботи пошти і комунальних служб

Укрпошта 25 грудня буде працювати з обмеженнями - повний список відділень
Католицьке Різдво 25 грудня в Україні є офіційним святом і у більшості це вихідний день. Однак потрібні служби будуть працювати, хоча і в святковому графіку.
Громадський транспорт у Києві курсуватиме без змін. Київський метрополітен не змінить свого графіка в святковий день, а автобуси, тролейбуси, трамваї і міська електричка курсуватиме за своїм звичним графіком. Розклад можна подивитися на офіційному сайті КП "Київпастранс".
Також у своєму звичайному графіку працюватимуть лікарні та поліклініки в Києві. Окремого графіка на святковий день у них немає.
Аварійні служби будуть працювати у звичайному режимі, а от КП "Київводоканал" не буде проводити прийом абонентів 25 грудня.
"Нова пошта" 25 грудня буде працювати без змін, а ось Укрпошта на католицьке Різдво обмежить роботу своїх відділень. У Києві клієнтів буде обслуговувати тільки чотири відділення:
Роботу регіональних відділень Укрпошти можна подивитися на офіційному сайті компанії.