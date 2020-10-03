Катастрофа Ан-26: генерал не сдержал слезы в прямом эфире (видео)

Катастрофа АН-26 под Харьковом (фото: dbr.gov.ua)

Командующий Воздушных сил ВСУ Сергей Дроздов не сдержал эмоций и прослезился после слов о погибших в катастрофе Ан-26 в Чугуеве.

Это произошло после упоминания генерал-лейтенантом ВСУ, народным депутатом Михаилом Забродским в эфире "Свободы слова Савика Шустера" о гибели в самолете курсанта Александра Скочкова, чей отец - капитан Игорь Скочков, находился на борту сбитого боевиками Ил-76 в Луганске семь лет назад.

Военный в своем выступлении подчеркнул, что причины авиакатастрофы 25 сентября в настоящее время комиссией еще не установлены, а всяческие гипотезы и слухи только причиняют моральные страдания родным и близким погибших.

"Вы можете себе представить состояние женщины, матери и бывшей жены - сейчас вдовы, которая за 7 лет потеряла в небе сначала мужа, а сейчас сына. Поэтому мы должны быть втройне взвешенными в любых комментариях", - призвал Забродский.

Он отметил, что в катастрофе Ан-26 прежде всего погибли люди.

"И я говорю не только о тех, кто погиб - пострадали все! И семьи, и родственники, и близкие", - сказал военный.

Он обратил внимание, что все должностные лица, государственные деятели и политики очень сдержаны в своих комментариях.

"Все, включая президента, который знает, пожалуй, больше, чем мы все здесь присутствующие вместе. Пока нет результатов. Если мы будем манипулировать всеми сплетнями, которые циркулируют в городе Харькове по каким-то дискотекам, где есть массовое скопление людей, мы так можем очень далеко зайти", - считает Забродский.

Генерал-лейтенант рассказал, что его боевой товарищ, командующий Воздушных Сил Дроздов около 20 лет назад уже благополучно сажал аварийный самолет.

Видео: Во время разговора о катастрофе Ан-26 в Чугуеве генерал в прямом эфире не сдержал слезы

Ранее сообщалось, что в прямом эфире перед этим чиновники поскандалили из-за катастрофы Ан-26. Перепалка произошла между главой Харьковской ОГА Алексеем Кучером и командующим ВС ВСУ Сергеем Дроздовым.

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