Катастрофа Ан-26: генерал не стримав сльози в прямому ефірі (відео)

Катастрофа АН-26 під Харковом (фото: dbr.gov.ua)

Командувач Повітряних сил ЗСУ Сергій Дроздов не стримав емоцій та сліз після слів про загиблих в катастрофі Ан-26 в Чугуєві.

Це сталося після згадки генерал-лейтенантом ЗСУ, народним депутатом Михайлом Забродським в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" про загибель в літаку курсанта Олександра Скочкова, чий батько - капітан Ігор Скочков, був на борту збитого бойовиками Іл-76 в Луганську сім років тому.

Військовий у своєму виступі наголосив, що причини авіакатастрофи 25 вересня нині комісією ще не встановлені, а всілякі гіпотези та чутки тільки завдають моральних страждань рідним і близьким загиблих.

"Ви можете собі уявити стан жінки, матері та колишньої дружини - зараз вдови, яка за 7 років втратила в небі спочатку чоловіка, а зараз сина. Тому ми маємо бути потрійно виваженими в будь-яких коментарях", - закликав Забродський.

Він зазначив, що у катастрофі Ан-26 насамперед загинули люди.

"І я говорю не тільки про тих, хто загинув - постраждали всі! І сім'ї, і родичі, і близькі", - сказав військовий.

Він звернув увагу, що всі посадові особи, державні діячі та політики дуже стримані у своїх коментарях.

"Усі, включаючи президента, який знає, мабуть, більше, ніж ми всі тут присутні разом. Поки немає результатів. Якщо ми будемо маніпулювати всіма плітками, які циркулюють у місті Харкові по якихось дискотеках, де є масове скупчення людей, ми так можемо дуже далеко зайти", - вважає Забродський.

Генерал-лейтенант розповів, що його бойовий товариш, командувач Повітряних Сил Дроздов близько 20 років тому вже благополучно садив аварійний літак.

Відео: Під час розмови про катастрофу Ан-26 в Чугуєві генерал в прямому ефірі не стримав сльози

Раніше повідомлялося, що в прямому ефірі перед цим чиновники поскандалили з-за катастрофи Ан-26. Перепалка сталася між головою Харківської ОДА Олексієм Кучером і командувач ПС ЗСУ Сергієм Дроздовим.

Нагадаємо, що в минулому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" експерти обговорювали різноманітні теми. Зокрема, екс-голова Верховної Ради Республіки Білорусь Станіслав Шушкевич прокоментував "таємну інавгурацію" Олександра Лукашенка, назвавши її "коронацією".

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