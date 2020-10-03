Борт был неисправен: чиновники поскандалили в прямом эфире из-за катастрофы Ан-26

Катастрофа Ан-26 в Чугуеве (фото: twitter.com/dialog.ua)

Самолет АН-26, который потерпел крушение в Чугуеве, имел повреждения, но получил разрешение на посадку с задержкой. Диспетчер сначала дал разрешение на посадку на аэродроме другому борту, в котором был сын командующего Воздушных сил ВСУ Сергея Дроздова.

Об этом заявил глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер в эфире "Свободы слова Савика Шустера".

Чиновник отметил, что сын Дроздова также является курсантом университета им. Ивана Кожедуба, и в день катастрофы участвовал в учебных полетах в другом самолете.

Таким образом Кучер косвенно обвинил Дроздова в том, что последний повлиял на очередность посадки двух бортов.

"Не буду говорить, посадили, потому что там был сын, я просто констатирую факт, что на втором борту был сын господина Дроздова", - заявил глава ОГА.

В свою очередь сам Дроздов подчеркнул, что когда получил информацию о катастрофе, сначала думал, что его сын погиб.

"Самолет, который находился на посадке в отдалении 4 км и второй, который находился на траверзе, и еще должен пролететь по прямой около 6 км, чтобы выполнить разворот и зайти на посадку, то, пожалуйста, посчитайте, разберитесь, а потом обвиняйте руководителя полетов. Никаких указаний руководителю полетов я не давал", - сказал он.

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К слову, смотрите в новом выпуске "Свободы слова Савика Шустера" о том, почему погибли 26 военных во время учебного полета, в каком состоянии вообще находится украинская военная авиация. Также эксперты высказываются о войне между Арменией и Азербайджаном и обсуждают много других актуальных сегодня тем.

Главная тема "Свободы слова Савика Шустера" - катастрофа Ан-26 под Чугуевом

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