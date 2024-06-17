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Картопляна запіканка Пармантьє: рецепт французької страви з морепродуктами

Понеділок 17 червня 2024 19:24
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Картопляна запіканка Пармантьє: рецепт французької страви з морепродуктами Як готувати картопляну запіканку з рибою (колаж: РБК-Україна)
Автор: Людмила Рябухіна

Така запіканка з рибою - цікавий варіант приготування звичайної картоплі, чия хрустка від запікання скоринка чудово поєднується з начинкою з морепродуктів у ніжному соусі.

Про те, як готувати тушковані фрикадельки з овочами, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на TikTok-сторінку шеф-кухаря з Лондону Метью Райля.

Що потрібно для картопляної запіканки Пармантьє

Для того, щоб приготувати цю поживну і смачну страву з картоплі та морепродуктів на вечерю, потрібні такі інгредієнти:

  • риба - 600 г;
  • креветки - 50 г;
  • фенхель - 1/2 цибулини;
  • картопля (маленька) - 6 шт.;
  • яйця - 2 шт.;
  • цибуля-порей - 1 шт.;
  • шалот - 1 шт.;
  • печериці - 100 г;
  • горох - 100 г;
  • кріп - до смаку;
  • борошно - 40 г;
  • масло - 175 г;
  • молоко - 475 мл;
  • вершки - 150 мл;
  • лимонний сік - з 1 лимону;
  • сіль - до смаку;
  • перець - до смаку.

Як готувати картопляну запіканку з морепродуктами

Попередньо відваріть у підсоленій воді і очистьте креветки. Промийте картоплю і зваріть її "в мундирі", без очищування. Після цього очистьте її, перекладіть до каструлі, і потовчіть її до стану пюре.

Розбийте в окрему миску яйця, відділивши жовток. Додайте до картоплі 75 г масла, жовтки, сіль та перець до смаку - і ретельно вимішайте суміш.

Очистьте цибулю-порей, фенхель, шалот і подрібніть їх або наріжте маленькими кубиками. Печериці промийте і наріжте тонкими пластинками. Рибу промийте і наріжте невеликими кубиками.

В каструлі з товстим дном розтопіть решту масла, всипте подрібнений фенхель, порей, шалот - і присмажте до розм'якшення, протягом 5 хвилин. Додайте нарізані печериці, сіль і перець. Перемішайте і готуйте все ще протягом 3 хвилин.

Після цього додайте в каструлю з грибами та цибулею борошно, готуйте приблизно хвилину, а потім повільно влийте вершки і молоко. Варіть все протягом 2 хвилин.

Додайте нарізану рибу, креветки, горошок, кріп та лимонний сік, перемішайте інгредієнти і перекладіть в форму для запікання. Викладіть зверху картоплю, розігрійте духовку до 220 градусів і запікайте страву до золотистої скоринки картоплі.

@matthewryle

Fish pie AKA Parmentier de poisson Fish pie (4-6 portions) 600g Fish (diced) 50g Prawns ½ Fennel 1 Leek 1 Shallot 100g Button mushroom 40g Flour (plain) 100g Butter 400g Milk (whole) 150ml Cream (double 100g Peas (podded) 10g Dill (chopped) 1 Lemon (juice) Salt + pepper - 6 Potatoes 2 Egg (yolks) 75g Butter 75ml Milk (whole) Salt + pepper - Sweat the fennel, leek, and shallot in the butter until soft (5mins). Add the sliced mushrooms and cook for another 3 minutes. Add the flour and cook out the roux for 2/3mins. - Slowly add the milk and cream, simmer for 2 minutes. Add the fish, peas, dill and lemon juice. Bring to the boil and top with mash potatoes. - Grill under hot grill until potatoes are nicely coloured 3-5 minutes. #fish #pie #potato #pea #dill #fishpie #recipe

Gorilla - Little Simz

До речі, раніше ми розповідали, як готувати фрикадельки з тушкованими овочами.

А також писали, як готувати суп Болоньєзе.

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