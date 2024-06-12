Фрикадельки з тушкованими овочами: рецепт простої і неймовірно смачної вечері
Ця страва - це водночас швидка, нескладна та ситна вечеря. За своїм смаком вона нагадує тушковано картоплю з м'ясом, проте готується в каструлі, а фрикадельки та соус роблять страву злегка схожою на суп.
Про те, як готувати тушковані фрикадельки з овочами, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на TikTok-сторінку кулінарної блогерки Яни Лазаренко.
Що потрібно для фрикадельок з овочами
Для того, щоб приготувати цю поживну вечерю, потрібні наступні інгредієнти:
- кип'ячена вода - 330 мл;
- фарш - 320-350 г;
- печериці - 170 г;
- болгарський перець - 170 г;
- картопля - 6 шт.;
- цибуля - 1 шт.;
- сметана - 30 г;
- томатна паста - 30 г;
- олія - для смаження;
- сіль - до смаку;
- перець - до смаку.
Як готувати фрикадельки з тушкованими овочами
Підготуйте овочі для страви. Очистьте цибулю та подрібніть якомога дрібніше, щоб вона не відчувалася в фарші. Помийте картоплю, перець та гриби. Почистьте картоплю, видалить плодоніжку і насінини перцю, та наріжте овочі великими кубиками.
Гриби розріжте на 2-4 частини. Намагайтеся не робити шматочки занадто маленькими - інакше вони просто не відчуватимуться в страві.
Розігрійте олію в каструлі з товстим дном, викладіть картоплю, гриби та перець. Смажте на середньому вогні протягом 12-15 хвилин, перемішуючи інгредієнти.
Додайте до фаршу цибулю, за бажанням посоліть та поперчіть - і ретельно перемішайте. З фаршу сформуйте невеличкі фрикадельки, діаметром приблизно 5 см.
Приготуйте заливку для страви. Для цього в глибокій мисці змішайте томатну пасту, воду і сметану до однорідної консистенції.
Після того як овочі протушкувалися, посоліть та поперчіть до смаку, можна додати трохи улюблених спецій. Перемішайте і викладіть зверху сформовані фрикадельки.
Вилийте в каструлю заливку так, щоб вона повністю покривала інгредієнти. Накрийте каструлю кришкою і готуйте все протягом 20-25 хвилин, на вогні нижче за середній. Після цього страва готова.
@yanusya.lazarenko
Тиждень простої та швидкої вечері День 7 ТУШКОВАНІ ОВОЧІ З ФРИКАДЕЛЬКАМИ І цей мій найулюбленіший варіант швидкої та дуже смачної вечері Інгредієнти: Фарш будь-який, у мене свиний 320-350 гр Цибуля 1 шт (60 гр) Картопля 6 шт (830 гр) Гриби 170 гр Перець болгарський 170 гр Сіль, перець за смаком Томатна паста 30 гр Сметана 30 гр Вода 330 мл У фарш додаємо мілко нарізану цибулю, сіль та перець. Перемішуємо. Картоплю та перець нарізаємо крупним кубиком, гриби на 2-4 частини. Розігріваємо у каструлі рослину олію і смажимо разом картоплю, гриби та перець на середньому вогні 12-15 хв, постійно перемішуємо. В цей час формуємо фрикадельки та готуємо заливку: перемішуємо томатну пасту, сметану і воду. Як овочі трошки протушкуються, додаємо сіль та перець, перемішуємо і зверху викладаємо фрикадельки. Виливаємо зверху заливкою, вода має покривати картоплю. готуємо на вогні нижче середньому під кришкою 20-25хв. Смачного #вечеря #ідеявечері #вечеряідея #рецептиукраїнською #смачнавечеря #вечеряшвидко #швидкоісмачно #щоприготувати #щоприготуватинавечерю #рецептинакожендень #ідеїрецептів #тушкованакартопля #тушкованакартоплярецепторигінальний звук - Януся - одеська матуся
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