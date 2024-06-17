Картофельная запеканка Пармантье: рецепт французского блюда с морепродуктами
Такая запеканка с рыбой - интересный вариант приготовления обыкновенного картофеля, чья хрустящая от запекания корочка прекрасно сочетается с начинкой из морепродуктов в нежном соусе.
О том, как готовить тушеные фрикадельки с овощами, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok-страницу шеф-повара из Лондона Мэтью Райля.
Что нужно для картофельной запеканки Пармантье
Для того чтобы приготовить это питательное и вкусное блюдо из картофеля и морепродуктов на ужин, нужны следующие ингредиенты:
- рыба - 600 г;
- креветки - 50 г;
- фенхель - 1/2 луковицы;
- картофель (маленький) - 6 шт.;
- яйца - 2 шт.;
- лук-порей - 1 шт.;
- шалот - 1 шт.;
- шампиньоны - 100 г;
- горох - 100 г;
- укроп - по вкусу;
- мука - 40 г;
- сливочное масло - 175 г;
- молоко - 475 мл;
- сливки - 150 мл;
- лимонный сок - из 1 лимона;
- соль - по вкусу;
- перец - по вкусу.
Как готовить картофельную запеканку с морепродуктами
Предварительно отварите в подсоленной воде и очистьте креветки. Промойте картофель и сварите его "в мундире", без очистки. После этого очистьте ее, переложите в кастрюлю и потолките ее до состояния пюре.
Разбейте в отдельную миску яйца, отделив желток. Добавьте к картофелю 75 г масла, желтки, соль и перец по вкусу - и тщательно вымешайте смесь.
Очистьте лук-порей, фенхель, шалот и измельчите или нарежьте маленькими кубиками. Шампиньоны промойте и нарежьте тонкими пластинками. Рыбу промойте и нарежьте небольшими кубиками.
В кастрюле с толстым дном растопите остальное масло, всыпьте измельченный фенхель, порей, шалот - и поджарьте до размягчения, в течение 5 минут. Добавьте нарезанные шампиньоны, соль и перец. Перемешайте и готовьте еще в течение 3 минут.
Затем добавьте в кастрюлю с грибами и луком муку, готовьте примерно минуту, а затем медленно влейте сливки и молоко. Варите все в течение 2 минут.
Добавьте нарезанную рыбу, креветки, горошек, укроп и лимонный сок, перемешайте ингредиенты и переведите в форму для запекания. Выложите сверху картофель, разогрейте духовку до 220 градусов и запекайте блюдо до золотистой корочки картофеля.
@matthewryle
Fish pie AKA Parmentier de poisson Fish pie (4-6 portions) 600g Fish (diced) 50g Prawns ½ Fennel 1 Leek 1 Shallot 100g ) 10g Dill (chopped) 1 Lemon (juice) Salt + pepper - 6 Potatoes 2 Egg (yolks) 75g Butter 75ml Милк (в целом) Salt + pepper - Снежный пенель, лепешка, и шляпа в butter until soft (5mins). Добавляйте муки и печенье для любых 3 минут. резиденция и верх с маком брюки . Gorilla - Little Simz
Кстати, раньше мы рассказывали, как готовить фрикадельки с тушеными овощами.
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