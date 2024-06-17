Картофельная запеканка Пармантье: рецепт французского блюда с морепродуктами

Такая запеканка с рыбой - интересный вариант приготовления обыкновенного картофеля, чья хрустящая от запекания корочка прекрасно сочетается с начинкой из морепродуктов в нежном соусе.

О том, как готовить тушеные фрикадельки с овощами, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok-страницу шеф-повара из Лондона Мэтью Райля.

Что нужно для картофельной запеканки Пармантье

Для того чтобы приготовить это питательное и вкусное блюдо из картофеля и морепродуктов на ужин, нужны следующие ингредиенты:

рыба - 600 г;

креветки - 50 г;

фенхель - 1/2 луковицы;

картофель (маленький) - 6 шт.;

яйца - 2 шт.;

лук-порей - 1 шт.;

шалот - 1 шт.;

шампиньоны - 100 г;

горох - 100 г;

укроп - по вкусу;

мука - 40 г;

сливочное масло - 175 г;

молоко - 475 мл;

сливки - 150 мл;

лимонный сок - из 1 лимона;

соль - по вкусу;

перец - по вкусу.

Как готовить картофельную запеканку с морепродуктами

Предварительно отварите в подсоленной воде и очистьте креветки. Промойте картофель и сварите его "в мундире", без очистки. После этого очистьте ее, переложите в кастрюлю и потолките ее до состояния пюре.

Разбейте в отдельную миску яйца, отделив желток. Добавьте к картофелю 75 г масла, желтки, соль и перец по вкусу - и тщательно вымешайте смесь.

Очистьте лук-порей, фенхель, шалот и измельчите или нарежьте маленькими кубиками. Шампиньоны промойте и нарежьте тонкими пластинками. Рыбу промойте и нарежьте небольшими кубиками.

В кастрюле с толстым дном растопите остальное масло, всыпьте измельченный фенхель, порей, шалот - и поджарьте до размягчения, в течение 5 минут. Добавьте нарезанные шампиньоны, соль и перец. Перемешайте и готовьте еще в течение 3 минут.

Затем добавьте в кастрюлю с грибами и луком муку, готовьте примерно минуту, а затем медленно влейте сливки и молоко. Варите все в течение 2 минут.

Добавьте нарезанную рыбу, креветки, горошек, укроп и лимонный сок, перемешайте ингредиенты и переведите в форму для запекания. Выложите сверху картофель, разогрейте духовку до 220 градусов и запекайте блюдо до золотистой корочки картофеля.