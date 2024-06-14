Не лише паста: рецепт італійського супу Болоньєзе для любителів багатих смаків
Відома всім паста Карбонара отримала ще один варіант приготування - у вигляді піци, зберігаючи свій неповторний смак. Те саме трапилося з Болоньєзе - і готувати можна не лише класичну пасту, а й густий суп з макаронами та фаршем.
Про те, як готувати суп Болоньєзе, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Good Food.
Що потрібно для супу-пасти Болоньєзе
Щоб приготувати цей незвичний та смачний суп, потрібні наступні інгредієнти:
- окріп - 1,3 л;
- фарш (бажано яловичина) - 250 г;
- макарони пенне - 100 г;
- пармезан - 60-65 г;
- цибуля - 3 шт.;
- морква - 3 шт.;
- селера - 2 стебла;
- часник - 3 зубчики;
- томатне пюре - 500 г;
- бульйонний кубик - 1 шт.;
- копчена паприка - 1 ч. л.;
- сіль - до смаку;
- перець - до смаку;
- олія - 2 ч. л.;
- свіжий чебрець - 4 гілочки.
Як готувати суп Болоньєзе
Заздалегідь підготуйте інгредієнти для цього густого супу. Очистьте цибулю, подрібніть її на якомога менші шматочки. Помийте моркву і селеру.
Моркву можна нарізати на маленькі кружальця, але найкраще нарізати на дрібні кубики, особливо, якщо морква дуже велика. Приберіть вологу з селери паперовим рушником або серветками, і подрібніть або наріжте його на невеликі кубики.
Пармезан натріть на великій тертці, відсипте приблизно 45 г сиру для готування, а решту залиште для прикраси страви перед подачею. Якщо ви не плануєте додавати сир перед подачею, беріть 45-50 г сиру.
Зубчики часнику очистьте і подрібніть або розчавіть. Свіжий чебрець можна замінити на сухий або додати замість нього трохи базиліку чи інші ваші улюблені спеції.
У великій антипригарній пательні розігрійте олію і обсмажте цибулю протягом декількох хвилин.
Коли цибуля стане м'якшою, додайте моркву, селеру і часник. Смажте все протягом 5 хвилин, постійно помішуючи, поки всі овочі не стануть м'якими.
Додайте до овочів фарш і ретельно перемішайте, розбиваючи всі грудочки, щоб фарш рівномірно просмажився. Після того, як м'ясо підрум'яниться, додайте томатну пасту, кубик бульйону або бульйонний порошок і залийте все окропом.
Додайте паприку, чебрець, перець і сіль до смаку, та перемішайте інгредієнти. Накрийте пательню кришкою і тушкуйте страву протягом 15 хвилин.
Всипте до пательні макарони і варіть їх 12-15 хвилин до готовності. Додайте натертий пармезан, перемішайте страву і розкладіть по тарілках. За бажанням посипте рештою сиру.
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