Карта киевлянина для бесплатного проезда в транспорте: кто ее может получить

В Киеве планируют повысить стоимость проезда в общественном транспорте. Перевозчики хотят, чтобы стоимость проезда составила 20 или даже 25 гривен, но в КГГА утверждают, что тариф будет меньше. Подорожание ожидается не ранее 2022 года, и для льготников проезд останется бесплатным.

А вот жителям столицы стоит получить "Карту киевлянина". Она полезна для льготных категорий и с ее помощью можно получить различные скидки. Как ее оформить – читайте ниже.

Оформить "Карту киевлянина" могут все зарегистрированные в столице граждане Украины. С 2018 года список расширили и оформить ее смогут также:

Внутренне перемещенные лица, которые находятся на учете в Киеве

Лица, которые официально работают в Киеве

Студенты

Родители (опекуны) детей, которые учатся в Киеве

Как оформить карту

Карту можно оформить в любом отделении Ощадбанка. Для этого понадобятся такие документы:

Паспорт или документ, который его заменяет

Идентификационный номер

Документ, который подтверждает статус льготника

Справка о трудоустройстве в организации, зарегистрированной в Киеве

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Какие возможности дает "Карта киевлянина"