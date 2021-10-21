Карта киевлянина для бесплатного проезда в транспорте: кто ее может получить
В Киеве планируют повысить стоимость проезда в общественном транспорте. Перевозчики хотят, чтобы стоимость проезда составила 20 или даже 25 гривен, но в КГГА утверждают, что тариф будет меньше. Подорожание ожидается не ранее 2022 года, и для льготников проезд останется бесплатным.
А вот жителям столицы стоит получить "Карту киевлянина". Она полезна для льготных категорий и с ее помощью можно получить различные скидки. Как ее оформить – читайте ниже.
Оформить "Карту киевлянина" могут все зарегистрированные в столице граждане Украины. С 2018 года список расширили и оформить ее смогут также:
- Внутренне перемещенные лица, которые находятся на учете в Киеве
- Лица, которые официально работают в Киеве
- Студенты
- Родители (опекуны) детей, которые учатся в Киеве
Как оформить карту
Карту можно оформить в любом отделении Ощадбанка. Для этого понадобятся такие документы:
Паспорт или документ, который его заменяет
Идентификационный номер
Документ, который подтверждает статус льготника
Справка о трудоустройстве в организации, зарегистрированной в Киеве
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Какие возможности дает "Карта киевлянина"
- Доступ к различным электронным сервисам столицы через "Личный кабинет киевлянина"
- Возможность записать ребенка в детский сад на сайте osvita.kyivcity.gov.ua. С картой также будет преимущество в электронной очереди. Кроме того, содержание ребенка в саду будет оплачивать город.
- Оплата коммунальные платежи в "Ощад 24/7", на сайте ГИВЦ и через ЦКС.
- Возможность проголосовать за петиции и общественный бюджет.
- Электронный билет для проезда в общественном транспорте Киева. Для льготников проезд будет бесплатный.
- Скидки на продукты и товары во многих торгово-сервисных сетях.
- Скидки на билеты в муниципальные театры и музеи.
- Скидки на посещение зоопарка.
- Специальные цены в сети аптек.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве собираются ввести локдаун – что запретят.